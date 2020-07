Musumeci: «improduttivi dipendenti regione». Il Presidente boccia i dipendenti regionali: «80 per cento si gratta la pancia da mattina a sera».

Musumeci: «improduttivi dipendenti regione». Il presidente della Regione Siciliana Intervenuto a Catania alle “Giornate dell’energia”,

prende di mira i dipendenti regionali, che definisce: «improduttivi. 80% di loro si gratta la pancia dalla mattina alla sera».

Poi aggiunge:

«Ma non ditelo ai sindacati. Ora vogliono stare ancora a casa per fare il ‘lavoro agile’».

«Ma se non lavorate in ufficio, come pensate di essere controllati a casa?».

Immediatamente arriva la reazione dei sindacati:

«Abbiamo ascoltato con profondo sconcerto le parole del governatore Nello Musumeci contro i dipendenti regionali:

accuse ingiuste, immotivate e offensive per tutti i lavoratori che ogni giorno svolgono il proprio dovere con abnegazione, anche in condizioni difficili».

Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad-Cisal affermano:

«Evidentemente Musumeci è in difficoltà e prova a coprire i fallimenti del suo governo puntando il dito contro l’anello più debole della catena,

contro quei dipendenti che in piena pandemia hanno comunque lavorato e sono rientrati in servizio, nonostante la carenza dei dispositivi di sicurezza».

Aggiungono i sindacalisti:

«Se la macchina non funziona non è colpa dei dipendenti, ma di chi politicamente ne è a capo».

Infine concludono:

«Adesso basta, la misura è colma: valuteremo con i nostri legali se sussistono gli estremi per una querela, tutelando i lavoratori in ogni sede».