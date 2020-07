Cessione Catania, Tribunale conferma bando. La sezione fallimentare del Tribunale non revoca il bando inerente alla cessione del Calcio Catania ufficializzando la sua conferma. La SIGI tira un sospiro di sollievo.

Cessione Catania, Tribunale conferma bando

Cessione Catania, Tribunale conferma bando. Per il momento si attenua il pericolo di fallimento del Calcio Catania al centro del dibattito dopo la giornata di ieri.

Nella mattinata scorsa, infatti, il Tribunale di Catania aveva dichiarato il fallimento di Finaria, holding del patron Pulvirenti che detiene il 95% delle quote del club etneo.

Una mossa che avrebbe potuto influire sul cambio di proprietà della società di via Magenta mediante asta competitiva.

Tuttavia in queste ultime ore lo stesso Tribunale ha scelto di non ritirare il bando attualmente in vigore, allungando così la vita della matricola 11700.

Stando all’ordinanza dei curatori fallimentari Alessandra Leggio e Niccolò Notabartolo,

alla base di tale decisione ci sarebbe il rischio di “perdita del titolo sportivo”, in virtù delle “scadenze degli adempimenti relativi alla partecipazione al campionato”.

Dunque, con l’autorizzazione della procedura competitiva e la conferma del bando in questione restano invariati i requisiti per partecipare alla gara giudiziaria,

in cima alla lista la base d’asta di 1.304.000,00€ e la presentazione della propria offerta in busta chiusa entro le 12 del 22 luglio,

mentre il 23 luglio successivo avverrà l’apertura delle buste depositate.

A questo punto la SIGI Spa, attualmente unico acquirente rivelatosi, può tirare un sospiro di sollievo e proseguire nella programmazione della strategia da applicare.

In merito alla vicenda in esame è intervenuto il sindaco etneo Salvo Pogliese che, attraverso una nota ufficiale, ha manifestato il suo entusiasmo.

Per il primo cittadino catanese la scelta del Tribunale è oggetto di felicità in quanto la procedura competitiva mette in risalto i caratteri della “legalità” e della “trasparenza”,

caratteri necessari, secondo Pogliese, al fine della salvaguardia del club rossazzurro e della sua storia.

Infine Salvo Pogliese si è rivelato positivo per l’esito della trattativa, visto l’interessamento e la volontà della SIGI di scrivere una pagina importante per la storia del Calcio Catania.

Questa la nota ufficiale:

“Siamo particolarmente felici che il Tribunale abbia confermato il bando di vendita del Calcio Catania,

poiché fin dall’inizio abbiamo considerato questa procedura come massima espressione di legalità e trasparenza per salvare la matricola 11700,

e i 74 anni di passione rossazzurra che segnano la vita della comunità cittadina”.

Conclude la nota:

“I buoni propositi della Sigi per acquisire il titolo, che abbiamo personalmente verificato in più occasioni,

ci lasciano ben sperare nella conclusione positiva di una tormentata vicenda e allontanare definitivamente lo spettro del fallimento”.