Fallimento Finaria, bando a rischio. Il Tribunale non ritiene ammissibile la domanda di concordato preventivo in bianco presentata dalla diligence etnea. In bilico il destino del Calcio Catania.

Fallimento Finaria, bando a rischio

Fallimento Finaria, bando a rischio. Nella mattinata odierna è giunta una notizia tanto scongiurata da parte del Tribunale di Catania.

Secondo quanto pubblicato da MeridioNews, infatti, la sezione fallimentare avrebbe dichiarato il fallimento di Finaria,

holding appartenente ad Antonino Pulvirenti, patron del Calcio Catania, che detiene il 95% delle quote della società di via Magenta.

Alla base l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo in bianco depositata a marzo dalla diligence etnea.

La decisione arriva qualche giorno dopo il deferimento nei confronti di Gianluca Astorina, amministratore unico del club etneo, da parte della FIGC.

Si tratta di un evento che inevitabilmente sconvolge l’ambiente della città di Catania,

soprattutto in vista dell’asta competitiva valida fino al 23 luglio che adesso rischia di saltare.

Sebbene nei prossimi giorni sarà possibile scoprire nuovi dettagli sul futuro del Calcio Catania legato all’esito del bando in questione,

sembra che alcuni scenari all’orizzonte possano aggravare lo stato attuale dell’affare inerente alle cessione del club catanese.

Infatti, se da un lato appare quasi certo che il bando ancora valido venga ritirato,

dall’altro la vendita del Calcio Catania potrebbe andare avanti per mano dei curatori fallimentari nominati dal Tribunale, ovvero Alessandra Leggio e Niccolò Notabartolo.

Infine una terza ipotesi, nonchè quella più drammatica, riguarderebbe il fallimento del club etneo e la fine della matricola 11700.

In quest’ultimo caso il sindaco Salvo Pogliese dovrebbe indire un nuovo bando per assegnare ex novo il titolo della squadra al vincitore.

In questo modo il ‘Catania rifondato’ ripartirebbe dalla Serie D con una nuova proprietà.

Sul versante opposto, pare che la SIGI Spa, al di là degli ultimi avvicendamenti, non abbia intenzione di indietreggiare.

Stando a un comunicato ufficiale, la SIGI sarebbe pronta a trattare anche con i curatori fallimentari assegnati alla vendita dell’asset Catania.

Inoltre la stessa SIGI avrebbe chiesto chiarimenti sia in merito al deferimento del club etneo,

che comporterebbe maggiori oneri per la quota d’iscrizione al campionato,

sia in merito al “mancato pagamento delle spettanze” ai tesserati per il quale è prevista una penalizzazione da scontare nella prossima stagione.