FIGC deferisce Astorina e Calcio Catania. Alla base del deferimento della Procura federale, su segnalazione della CO.VI.SO.C., la mancata presentazione della "relazione semestrale consolidata al 31/12/2019".

dall’altro arriva una notizia tanto considerevole quanto negativa che non è d’aiuto per la società di via Magenta.

Infatti, nella giornata di ieri, tramite un comunicato ufficiale la FIGC ha reso noto il deferimento sia nei confronti di Gianluca Astorina,

amministratore unico del club etneo,

che nei confronti del Calcio Catania stesso.

Infatti il Procuratore federale avrebbe contestato allo stesso Astorina di non aver effettuato il deposito della “relazione semestrale consolidata al 31/12/2019”,

specificando l’assenza dei requisiti dell’indicatore di liquidità, l’indicatore di indebitamento, l’indicatore di costo del lavoro allargato e l’indicatore di patrimonializzazione.

Inoltre il deferimento riguarderebbe anche l’assenza di “informazioni ed evidenza documentale in merito alla situazione societaria,

e al piano previsionale finanziario sino al termine della corrente stagione sportiva“.

Nel frattempo è importante sottolineare la scadenza del 15 luglio, termine ultimo per pagare gli emolumenti di marzo, aprile e maggio ai tesserati.

Stando alle ultime indiscrezioni, il club rossazzurro non avrebbe adempiuto al pagamento di tali retribuzioni.

Dunque nei prossimi giorni potrebbe avvenire l’ufficialità di un’ulteriore penalizzazione di due punti ai danni del Catania da scontare nella prossima stagione.