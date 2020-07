Bomba d’acqua a Catania e Palermo, 2 morti. due automobilisti morti e due bimbi in ipotermia a Palermo. Disagi in molti paesi dell’hinterland etneo.

Bomba d’acqua a Catania e Palermo, 2 morti. I due automobilisti sono annegati in un sottopasso di viale della Regione a Palermo, che si è allagato velocemente.

Vi sono anche due bambini in ipotermia che sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Uno ha nove mesi.

Questo è il primo bilancio del nubifragio che ha colpito Palermo.

Sul posto intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno intervenendo per recuperare i corpi.

La bomba d’acqua ha investito una vasta area della Sicilia. A Catania il violento temporale è stato accompagnato da forti raffiche di vento, coinvolto tutto l’hinterland etneo.

Strade allagate e numerosi disagi per gli automobilisti.

Paura e allarme, ovunque auto che galleggiano su strade trasformate in ‘fiumi’.

Si po automobilisti che scendono di corsa dalle vetture portando in braccio i bambini più piccoli.

Altri abbandonano le auto che l’acqua porta via, sono molti i video pubblicati sui social network che mostrano le immagini dell’accaduto.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti in strada e sulle auto e cornicioni pericolanti.

I comuni più colpiti, oltre Catania, sono stati Adrano, Biancavilla, Paternò, Misterbianco, Gravina e Aci Sant’Antonio.

A Palermo la situazione si è rivelata drammatica.

In alcuni sottopassi di viale della Regione Siciliana, gli automobilisti sono rimasti intrappolati e hanno lasciato le auto salvandosi a nuoto.

Sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti a salvare una giovane rimasta intrappolata nell’auto sommersa dall’acqua in via Imera.

Sul posto sono intervenute due squadre e i sub che sono riusciti ad arrivare alla vettura e tirare fuori l’automobilista. Per la donna sono stati lunghi attimi di paura.

Il livello dell’acqua alzato in pochi minuti durante la pioggia l’ha sorpresa e la ha intrappolata all’interno del veicolo.

Da alcuni video amatoriali, si vedono chiaramente automobilisti che lasciano le loro auto per mettersi in salvo a nuoto.

La pioggia, iniziata nel primo pomeriggio, è caduta con intensità per circa tre ore.

Innumerevoli gli interventi dei vigili del fuoco.

Il Comune di Palermo lamenta il mancato allarme da parte delle autorità preposte. Molte strade del capoluogo etneo si sono trasformate velocemente in torrenti.

Alberi sono finiti in strada, auto sommerse dall’acqua e dal fango. In via Imera alcuni automobilisti sono stati salvati dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

In alcune zone di Palermo manca l’energia elettrica.

Disagi alla circolazione anche in viale Regione Siciliana, in via Ugo La Malfa e all’imbocco delle autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazara del Vallo.

Numerosi gli interventi per le grondaie pericolanti e per allagamenti nelle abitazioni a piano terra e nei magazzini.

Strade allagate nella zona dell’ospedale Buccheri La Ferla, in via Messina Marine e nei pressi degli ospedali Civico e Policlinico.

Impegnate le squadre dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

In queste ore proseguono gli interventi per liberare gli automobilisti bloccati in altre strade di Palermo.