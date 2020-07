Sbarchi migranti, Musumeci firma nuova ordinanza - video. Presidente: «Istituite aree speciali all’interno dei porti, nessun migrante potrà andare oltre».

Sbarchi, Musumeci firma nuova ordinanza – video. Il nuovo atto emesso questa sera dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, per evitare il potenziale rischio di contagi da Covid-19.

Recita l’ordinanza:

«I migranti che raggiungono le coste siciliane con imbarcazioni di grandi dimensioni, con mezzi di soccorso delle Ong, o di organizzazioni statali, europee e internazionali,

Sui migranti e la nuova ordinanza Chiediamo controlli e cordoni di Polizia, la nuova ordinanza istituisce aree speciali nei porti in cui avvengono gli sbarchi e stabilisce un protocollo per una #SiciliasiCura per la salute dei cittadini e dei #migranti

ovvero con mezzi propri, sono sottoposti a visita medica»

Continua:

«sono posti in quarantena per un tempo non inferiore a 14 giorni a bordo della nave di arrivo, dove ciò sia consentito in sicurezza,

o su ‘navi-quarantena’ all’uopo predisposte dalle Autorità del governo centrale».

Il provvedimento prevede anche l’obbligo di eseguire gli accertamenti sierologici per tutti i migranti e anche il tampone per chi presenta i sintomi da infezione da Coronavirus.

Gli esami, dove possibile, sono da eseguire sulle navi.

Il decreto del presidente Musumeci istituisce anche:

«Aree speciali di controllo nelle zone portuali di sbarco e vicino agli hotspot, dalle quali è fatto divieto di uscire».

L’ordinanza prevede anche che:

«le Prefetture competenti informino dell’arrivo dei migranti l’autorità sanitaria regionale»

Inoltre:

«del trasferimento dei migranti presi in carico nei centri d’accoglienza e comunque sbarcati in Sicilia»,

venga «data tempestiva comunicazione da parte delle Prefetture competenti per territorio al dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana».