Pozzallo, sbarcano 11 migranti positivi. Il test del tampone condotto dal personale sanitario dell’Asp di Ragusa li ha classificati positivi.

I profughi sono parte del gruppo di oltre 60 pakistani approdato ieri a Pozzallo.

I migrati risultati positivi, tutti asintomatici, sono stati già isolati in una struttura individuata dalla prefettura di Ragusa.

I medici e i sanitari dell’Asp hanno dapprima eseguito i test sierologici sull’intero gruppo individuando 19 soggetti ‘sospetti’.

Successivamente si è poi proceduto con il tampone che ha confermato la positività per 11 di loro.

Per agevolare rapidamente gli esami al Covid-19 sui migranti arrivati in Sicilia,

la Regione ha inviato 1.000 tamponi e altrettanti test sierologici a Lampedusa e l’apparecchiatura per l’analisi dei tamponi rino-faringei.

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci afferma:

«Undici positivi tra i 66 sbarcati ieri a Pozzallo. Sono di nazionalità pakistana».

«Ovviamente la Regione dopo avere effettuato su tutti i migranti il test sierologico, ha testato con il tampone i casi di positività rilevata dalla presenza di anticorpi».

Aggiunge il presidente:

«Continua a emergere un quadro sconfortante nel quale si erge il silenzio del ministero dell’Interno».

Chiosa Musumeci:

«Ciò mi impone di adottare in giornata una ordinanza».

Infine conclude il presidente della Regione Siciliana:

«Inutile dire che se al largo di Pozzallo fosse stata individuata una nave per la quarantena,

come invano richiediamo da settimane, queste persone non sarebbero mai sbarcate fino alla conclamata negatività.

Tuona Musumeci:

«Stanno giocando con il fuoco!».

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna stamane a “Radio1 Giorno per giorno” anticipa le istanze che avrebbe presentato nel corso dell’incontro al Viminale.

L’argomento riguarda gli ultimi sbarchi nel Ragusano e in merito afferma:

«Sono abbastanza preoccupato».

Quello che chiederò con molta fermezza al Ministro e alla burocrazia del Viminale è che si possa ufficializzare un percorso clinico».

Prosegue Ammatuna:

«una procedura nuova, che tenga conto di questa nuova immigrazione asiatica, che forse è quella più pericolosa».

Aggiunge il sindaco di Pozzallo:

«Quello che chiederò oggi al Ministro è che questa procedura clinica, questo percorso clinico che prevede tamponi già sulle navi,

possa essere ufficializzata non nel giro di qualche settimana ma nel giro di qualche giorno».

In riferimento alla possibile soluzione di una nave per la quarantena il sindaco Ammatuna evidenzia:

«Questa è una soluzione, ce ne potrebbero essere altre. Ad esempio quella di strutture dedicate così come si è fatto in questi tre mesi di lockdown in Italia».

Sottolinea il primo cittadino:

«Se c’è l’aiuto delle istituzioni e soprattutto se c’è l’aiuto del Ministero, della Regione, delle autorità sanitarie, io ritengo che nel giro di pochi giorni si possa formalizzare una procedura che ci aiuta a risolvere il problema.

Conclude il sindaco Ammatuna:

«Sono molto fiducioso».