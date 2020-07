Coronavirus Sicilia, aumentano i contagiati. Quindici nuovi positivi, 11 dei quali sono i migranti sbarcati a Pozzallo. In Italia contagi in calo.

Coronavirus Sicilia, aumentano i contagiati. Il report delle ultime 24 ore nell’isola fa registrare 15 nuovi positivi.

Nei dati incidono gli undici casi registrati tra i migranti sbarcati a Pozzallo, entrati nel computo in quanto approdati sulla terraferma.

Il totale dei contagiati nell’Isola sale così a 137 (133 dei quali in isolamento domiciliare). Quattro i ricoverati, nessuno dei quali in terapia intensiva.

In Italia sono 114 i nuovi contagiati, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri.

I casi totali salgono a 243.344, i morti a 34.984.

Gli attualmente positivi sono 12.919, in calo di 238 rispetto a ieri. I guariti sono 195.441, con un incremento di 335 nelle ultime 24 ore.