Maxi blitz a Catania con 130 agenti. Circondato il quartiere catanese San Berillo. Trovati stranieri da espellere, negozi in pessime condizioni igieniche e alimenti scaduti.

Maxi blitz a Catania con 130 agenti

Maxi blitz a Catania con 130 agenti. Ancora un imponente operazione della polizia etnea nel quartiere di San Berillo.

L’intervento è scattato ieri sin dalle prime ore della giornata, rispondendo anche a numerose segnalazioni dei cittadini che con numerosi esposti avevano segnalato episodi di illegalità.

Impegnati oltre 130 agenti, compreso un equipaggio a bordo di un elicottero.

Un dispiegamento di forze che ha permesso di delimitare l’area e procedere al controllo di numerose persone.

Messe in atto anche perquisizioni di case spesso in condizioni igieniche precarie.

Per l’occasione interdetta al traffico parte della via di Sangiuliano.

I poliziotti hanno identificato decine di stranieri, hanno eseguito 8 perquisizioni personali e 5 perquisizioni domiciliari.

Undici extracomunitari accompagnati negli uffici della questura per verifiche ed è risultato che 3 cittadini gambiani dovranno essere sottoposti a espulsione.

Un altro gambiano risulta indagato per lesioni aggravate. Particolare attenzione anche agli esercizi commerciali.

In via Di Prima, presso una rivendita di alimentari di cui è titolare un cittadino bengalese munito di regolare Scia, riscontrata la presenza di merce come ad esempio:

carni macellate, pesce, insaccati e altri alimenti di origine vegetale in cattivo stato conservazione e pessime condizioni igieniche, oltre a prodotti alimentari confezionati scaduti.

Richiesto l’immediato intervento di personale dell’Asp che ha sequestrato i prodotti e denunciato penalmente il titolare.

Sempre in via Di Prima controllata una rivendita di articoli di pelletteria, valigeria e merce varia.

Il titolare, un senegalese 60enne, trovato sprovvisto di autorizzazione ed è risultato inosservante delle norme in tema di prevenzione da Covid.

Per lui è disposta la chiusura per 5 giorni. Sequestrati farmaci e alimenti illegalmente detenuti e commercializzati.