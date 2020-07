Bando Catania Calcio, intervista Pagliara. Ai microfoni di InformaSicilia.it il presidente della SIGI Spa Fabio Pagliara ha specificato come non cambieranno le linee guida in virtù dell'apertura del bando da parte del Tribunale.

Bando Catania Calcio, intervista Pagliara

Bando Catania Calcio, intervista Pagliara. Con la pubblicazione del bando da parte del Tribunale di Catania,

è in corso più che mai la partita più importante per il futuro della società di via Magenta.

Fino al 22 luglio, infatti, chiunque fosse interessato a rilevare la società etnea potrà presentare la propria offerta.

Ovviamente, oltre alla già palesata SIGI Spa, potrebbero uscire allo scoperto nuovi potenziali acquirenti pronti a salvare la matricola 11700.

Proprio in casa SIGI Spa nella giornata di giovedì 9 luglio si terrà l’assemblea dei soci avente all’ordine del giorno la strategia da adottare per la partecipazione al bando.

Ai microfoni di InformaSicilia.it è intervenuto Fabio Pagliara, presidente della Sport Investiment Group Italia,

il quale prioritariamente ha ribadito l’interesse a salvare il Calcio Catania mantenendo le stesse linee guida fino ad ora percorse.

In vista della riunione di domani in casa SIGI, secondo Pagliara sarebbe indice di serietà “mantenere quanto si è detto”,

tenendo in considerazione l’esito futuro del bando e la programmazione della stagione 2020/21 per il club etneo.

Al centro dell’attenzione il nodo degli stipendi dei calciatori rossazzurri, venendo in esame la data del 15 luglio entro cui saldare gli emolumenti di marzo, aprile e maggio.

Secondo Pagliara, su questo argomento “ci si sta concentrando un po’ troppo” rispetto alla astrusa procedura per acquistare il Calcio Catania,

essendo opportuno ricordare che il termine ultimo per presentare l’iscrizione al campionato di Serie C è fissato per il 5 agosto.

Per lo stesso Pagliara al momento si dovrebbe lavorare affinchè le vicende sportive della squadra riprendano la supremazia rispetto a quelle giuridiche all’ordine del giorno.

Infine il presidente della SIGI Spa avrebbe elogiato il lavoro di mister Lucarelli, protagonista dell’impresa da parte della rosa etnea ai playoff,

riuscendo a compattare un gruppo e a tenere alta la propria bandiera professionale al di là degli avvicendamenti extra campo.

Queste le parole di Fabio Pagliara ai nostri microfoni:

“La SIGI affronterà la partita in tribunale mantenendo fede a quelli che sono i nostri impegni e le nostre risorse”.

“Domani abbiamo l’assemblea dei soci che decideranno la strategia assieme agli avvocati, si vedrà all’ultimo momento”.

“Credo che qualsiasi indicatore testimoni che è già molto quello che si fa per subentrare: è un gesto d’amore”.

Sulla questione stipendi, Pagliara precisa:

“Investe, prima dell’acquisizione, alcuni obblighi assunti dalla proprietà”.

Poi chiosa:

“I tifosi vogliono parlare di calcio giocato, di quelle che sono le prospettive del futuro”.

Infine, su Lucarelli:

“Ha dimostrato grandi attributi, professionalità e amore per la città, ha grande stima da parte della SIGI e mia personale per il comportamento da uomo innanzitutto”.

Possibilità di riconferma del tecnico ancora incerta:

“Sono convinto che Maurizio Pellegrino abbia ben chiaro tutto questo e stia lavorando sia per l’opzione Lucarelli che altre opzioni adeguate a livello tecnico”.