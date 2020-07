ASP Ragusa risarcisce familiari paziente - video. L’avvocato Dario Seminara parla delle due sentenze di cui si sono occupati i media di recente.

ono sempre più spesso sulla stampa per i loro risultati professionali e costituiscono un punto di riferimento nel campo della giustizia.

Gli avvocati dello Studio Legale Seminara & Associati hanno aperto le porte del loro Studio alla nostra redazione per parlare dei loro successi professionali.

«le cause si intraprendono solo se riteniamo che esistano i requisiti per vincerle. E per vincerle bisogna studiare tanto».

Ad affermarlo è il fondatore, l’avvocato Dario Seminara, figlio d’arte, che ha coltivato da sempre la passione per il diritto e negli anni ha costruito una realtà di spicco nel territorio.

Sorto a Catania, lo Studio ha stabilito una sua presenza anche in altre province siciliane, oltre che a Roma.

Gli avvocati Vincenzo Sanfilippo, Giuseppe Maresca, Lisa Gagliano, Carla Giarratana, Marco Leo sono i nomi dei soci con cui condivide soddisfazioni e battaglie.

Ma lo Studio si avvale anche di altri validi collaboratori e riconosce da sempre grande importanza alla formazione e all’inserimento dei giovani.

Ai nostri microfoni l’avvocato Dario Seminara parla delle due sentenze di cui si sono occupati i media di recente:

una riguardante la responsabilità precontrattuale della P.A. e, nel caso specifico, l’A.S.P. di Siracusa,

condannata al risarcimento di oltre un milione di euro a favore del proprietario dell’immobile locando.

Un’altra “dolorosa” nel campo della ‘medical malpractice’ in cui è stata condannata l’A.S.P. di Ragusa al risarcimento del danno da perdita parentale in favore dei familiari.

Daniela Spina