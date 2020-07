Ternana-Catania 1-1, Ferrante condanna etnei. Il Catania non riesce ad addomesticare il vantaggio del primo tempo subendo la beffa del gol di Ferrante al minuto 82. Acciuffando il pareggio negli ultimi minuti, la Ternana passa il turno.

Ternana-Catania 1-1, Ferrante condanna etnei

Ternana-Catania 1-1, Ferrante condanna etnei. Il Catania affronta la Ternana allo stadio “Libero Liberati” in occasione del secondo turno dei playoff della fase a gironi.

La formazione di casa scende in campo con il 4-3-3. A difendere la porta rossoverde titolare Antony Iannarilli.

Nel quartetto difensivo umbro spazio ai terzini Luca Parodi e Carlo Mammarella assieme al blocco centrale Diakitè-Bergamelli, quest’ultimo ex della gara.

Centrocampo assestato dai mediani Luca Verna e Antonio Palumbo a supporto del regista avanzato Aniello Salzano.

In attacco il mister Fabio Gallo conferma il centravanti Guido Marilungo accompagnato dagli esterni Marino Defendi e Anthony Partipilo.

Sul versante opposto, il tecnico rossazzurro Cristiano Lucarelli sceglie il 4-2-3-1 per il Catania.

Confermato nuovamente l’estremo difensore Miguel Angel Martinez.

Poker di difesa composto da Luca Calapai e Giovanni Pinto sulle fasce e dai difensori centrali Moise Mbende e Tommaso Silvestri.

Sulla mediana titolari Francesco Salandria e Bruno Vicente, mentre sulla trequarti spazio ad Alessio Curcio.

A dominare le corsie laterali il tecnico livornese punta ancora sui giovani Gabriele Capanni e Kevin Biondi da supporto alla prima punta Davis Curiale.

Nei primi minuti di gara il Catania appare ben disteso sul campo senza lasciare spazi pericolosi per gli avversari,

mentre la Ternana, nonostante l’ausilio del miglior piazzamento in classifica, pensa a incrementare il pressing in fase di non possesso.

La miccia che accende parzialmente il match si verifica al nono minuto quando Curcio calcia dalla distanza ricevendo la respinta imprecisa di Iannarilli,

e subito dopo la spazzata di Bergamelli a salvare la difesa umbra da un eventuale rimpallo in area.

Il Catania prende più coraggio al minuto 12 con Calapai che, a tu per tu con il portiere rossoverde, carica il tiro ma ancora una volta Bergamelli in scivolata devia in corner.

Fino alla prima mezzora della partita le due compagini riescono a mantenere un notevole equilibrio sulla metacampo,

anche se la Ternana a piccoli passi tenta di essere maggiormente propositiva insidiandosi nell’area etnea ma senza concretizzare.

Ciononostante al minuto 34 il Catania sfiora il gol del vantaggio con Biondi, il quale di prima scaglia il pallone sul palo interno.

Salvatasi dall’azione insidiosa del classe 99 etneo, la Ternana spreca la prima occasione concreta della partita al minuto 38.

In questo frangente Partipilo in coast to coast si posiziona dal limite dell’area ma non calibra il tiro perfettamente e spedisce la sfera sugli spalti.

Tuttavia al minuto 43 cambia il destino del match con il Catania che riesce sorprendentemente ad andare in gol e a mettere in difficoltà gli umbri.

In questa occasione i rossazzurri conquistano un calcio di punizione battuto da Pinto che crossa direttamente dentro l’area.

Dopo il colpo di testa teso di Mbende parato da Iannarilli, è Biondi a recuperare la palla e insaccare il tapin vincente siglando il gol dello zero a uno.

Alla ripresa del secondo tempo si capovolge il contesto dei primi quarantacinque minuti, con la Ternana che insegue per trovare il pareggio adesso necessario.

Dopo il tiro all’angolino di Curcio al minuto 48, i rossoverdi tentano di accorciare le distanze al minuto 50.

Durante questo lasso di tempo Palumbo, ricevendo palla su punizione, calcia sopra la traversa senza impensierire la difesa catanese.

La formazione siciliana addomestica il vantaggio e punta al raddoppio al minuto 67 quando Salandria carica il tiro che sfiora la traversa esterna.

La risposta della Ternana avviene al minuto 68 con Paghera che stacca di testa al volo mandando il pallone alto oltre la linea.

Gli umbri insistono sotto la porta degli etnei al minuto 73 con Furlan, il quale insidia Martinez sul primo palo ma il portiere etneo non si fa sorprendere.

Nonostante la propositività dei rossoverdi, Pinto al minuto 75 prova il tiro dalla distanza sul secondo palo ma il pallone termina al lato.

Il Catania non capitalizza la ghiotta occasione per il raddoppio del settantottesimo, minuto in cui Barisic scavalca Iannarilli e colpisce il palo interno,

graziando il portiere umbro ma senza allungare le distanze.

L’atteggiamento più offensivo della Ternana regala i suoi frutti al minuto 82 quando i rossoverdi riescono a pareggiare i conti.

Sfruttando il cross dalla sinistra di Furlan, Ferrante colpisce di testa spiazzando Martinez e segnando la potenziale rete della qualificazione dell’uno a uno.

Portando a proprio favore le sorti del match, la Ternana tenta di mettere l’ipoteca al minuto 85 quando Furlan impegna ancora Martinez da fuori area,

ma l’estremo difensore etneo con i pugni respinge il pallone e permette la ripartenza del Catania.

Sullo scadere dei novanta minuti si accendono gli animi in campo, in particolar modo tra Pinto e mister Gallo, i quali subiscono entrambi l’ammonizione.

In un clima di grande tensione e senza il supporto del proprio allenatore espulso per proteste, i rossazzurri sfruttano le ultime energie per rimontare la gara.

Così al minuto 88 è Mbende, spostato all’attacco, a calciare in porta spedendo però la sfera al di là della linea di fondo.

Nonostante i quattro minuti di recupero, gli etnei non riescono ad andare oltre, mentre la Ternana ammaestra l’avanzata catanese chiudendosi in difesa.

Dunque la compagine umbra passa il turno in virtù del miglior piazzamento in classifica, avanzando alla fase nazionale dei playoff.

Ad ogni modo, il Catania esce a testa alta dal “Liberati”, dando dimostrazione di compattezza e forza degne di nota al di là degli avvicendamenti extra campo.

Ternana-Catania 1-1, Ferrante condanna etnei.

TERNANA-CATANIA 1-1

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Parodi, Diakité, Bergamelli, Mammarella; Verna (80′ Vantaggiato), Palumbo (57′ Paghera), Salzano; Defendi (61′ Ferrante), Partipilo (61′ Furlan), Marilungo (80′ Nesta).

A disp. di Gallo: Marcone, Tozzo, Sini, Russo, Nesta, Celli, Furlan, Damian, Paghera, Ferrante, Torromino, Vantaggiato.

CATANIA (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria (82′ Mazzarani), Vicente (68′ Welbeck); Capanni (60′ Manneh), Curcio, Biondi (68′ Biagianti); Curiale (61′ Barisic).

A disp. di Lucarelli: Furlan, Noce, Pino, Saporetti, Biagianti, Welbeck, Di Grazia, Manneh, Dall’Oglio, Mazzarani, Barisic, Beleck.

ARBITRO: Matteo Marcenaro (Genova)

AMMONIZIONI: Silvestri (CT), Partipilo (TE), Pinto (CT), panch. Gallo (TE), Biagianti (CT)

ESPULSIONI: panch. Lucarelli (CT)

RECUPERO: 1′ p.t.; 4′ s.t.

MARCATORI: 43′ Biondi (CT); 82′ Ferrante (TE)