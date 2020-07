Playoff, Catania in trasferta a Terni. Il confronto valevole per il secondo turno dei playoff è in programma domenica 5 luglio alle 20:30 allo stadio "Libero Liberati" di Terni.

Playoff, Catania in trasferta a Terni

Playoff, Catania in trasferta a Terni. Grazie al trionfo casalingo contro la Virtus Francavilla, il Catania prosegue il suo percorso ai playoff.

Il prossimo avversario degli etnei sarà la Ternana, corazzata uscente dalla finale di Coppa Italia Serie C contro la Juventus U23 piazzatasi al quinto posto nella regular season.

Il confronto valevole per il secondo turno dei playoff è in programma domenica 5 luglio alle 20:30 allo stadio “Libero Liberati” di Terni.

Analizzando l’entità della formazione di casa, la Ternana ha dimostrato grande tenacia nel corso del campionato dando filo da torcere a buona parte della categoria.

Una delle caratteristiche peculiari della squadra umbra non è soltanto il lavoro del tecnico Fabio Gallo ma anche il fattore casa,

elemento che in più occasioni si è rivelato decisivo permettendo alla Ternana di mettere in mostra il valore reale di una rosa certamente d’esperienza.

Tuttavia in questa circostanza cambierà lo scenario per via delle disposizioni sanitarie che non permettono l’ingresso del pubblico sugli spalti,

motivo per cui le due corazzate avranno modo di confrontarsi in maniera equilibrata evitando di assistere alla situazione precedente allo stop del campionato.

D’altro canto, rimanendo nell’ambito della grinta in campo, il Catania potrebbe definirsi un’alchimista, un team capace di ribaltare ogni aspetto negativo della realtà.

Infatti ne è una dimostrazione la gara al “Cibali” contro la Virtus Francavilla, gara in cui gli etnei sono riusciti sul finale a conquistare la vittoria e a passare il turno.

Sebbene ormai siano note la situazione economica della società di via Magenta e le peripezie intorno alla sua cessione mediante asta giudiziaria,

questo focus sembra non aver scalfito l’atteggiamento competitivo su cui l’allenatore Cristiano Lucarelli lavora sin dai primi allenamenti.

A favorire il clima intorno al cammino nei playoff del Catania anche il sostegno dei tifosi rossazzurri attraverso una raccolta fondi in aiuto della propria squadra.

Un gesto apprezzato dalla stessa rosa etnea che, nonostante la trasferta in Umbria, potrebbe mostrare nuovi colpi di scena.

Infine, per ottenere il passaggio alla fase nazionale dei playoff, il Catania dovrà necessariamente imporsi sulla Ternana,

mentre a quest’ultima basterebbe un pareggio al termine dei novanta minuti in virtù del miglior piazzamento in classifica rispetto agli etnei al sesto posto.

Questi i 23 convocati per il match in trasferta contro la Ternana:

PORTIERI: 1 Jacopo Furlan, 22 Miguel Ángel Martínez;

DIFENSORI: 26 Luca Calapai, 3 Moïse Emmanuel Mbende, 2 Mario Noce, 14 Salvatore Simone Pino, 20 Giovanni Pinto, 13 Lorenzo Saporetti, 5 Tommaso Silvestri;

CENTROCAMPISTI: 27 Marco Biagianti, 21 Kevin Biondi, 23 Jacopo Dall’Oglio, 25 Orazio Di Grazia, 19 Kalifa Manneh, 32 Andrea Mazzarani,

16 Francesco Salandria, 4 Bruno Leonardo Vicente, 6 Nana Addo Welbeck-Maseko;

ATTACCANTI: 17 Maks Barisic, 9 Leo Steve Beleck A’Beka, 7 Gabriele Capanni, 10 Alessio Curcio, 11 Davis Curiale;