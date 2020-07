Ferito a coltellate, forse motivo passionale. 46enne Colpito alle spalle con un taglierino a Biancavilla. Fermato 45enne di Adrano.

Ferito a coltellate, forse motivo passionale. Stamane a Biancavilla (Catania), un uomo di 46 anni accoltellato alla schiena.

L’uomo colpito mentre entrava in un panificio all’angolo tra via Vittorio Emanuele e via Colombo.

La vittima successivamente trasportata nell’ospedale di Biancavilla.

I carabinieri hanno fermato il responsabile, un 45enne di Adrano accusato di tentato omicidio.

L’aggressore, poco dopo le ore 8.30, armato di taglierino, ha teso un agguato al 46enne di Biancavilla colpendolo con alcuni fendenti alla schiena e fuggendo via.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri che, acquisite le prime informazioni, sono riuscite a risalire all’autore del gesto.

Scatta un piano di ricerca del fuggitivo, terminato in una via del centro di Adrano, dove l’uomo riconosciuto, bloccato e ammanettato.

Il presunto aggressore, trovato in possesso del taglierino usato per l’agguato tradotto nel carcere di Piazza Lanza a Catania.

Il ferito è ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Sembra che alla base del gesto vi siano motivi di natura passionale.