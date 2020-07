Cessione Catania, Tribunale pubblica bando. L'asta giudiziaria partirà da un minimo di 1.329.000 euro. Si potrà presentare la propria offerta in busta chiusa entro le 12:00 del 22 luglio, udienza valutativa in programma l'indomani.

Cessione Catania, Tribunale pubblica bando. Nella tarda mattinata di oggi è arrivata l’ufficialità della notizia che la tifoseria etnea attendeva con trepidazione.

Infatti il Tribunale di Catania ha pubblicato il tanto atteso bando che permette l’avvio della procedura competitiva per l’acquisto della società di via Magenta.

In questo modo sarà possibile procedere con la cessione del Calcio Catania attraverso un’asta giudiziaria presentando un’offerta ufficiale.

Sebbene in pole position tra gli interessati sia nota la posizione della SIGI Spa, non è da escludere la concorrenza di eventuali nuovi acquirenti.

Grazie al bando in questione, i partecipanti all’asta potranno avanzare in busta chiusa la propria offerta fino alle ore 12 del 22 luglio,

mentre il giorno successivo, cioè il 23 luglio, avverrà l’udienza in cui saranno aperte le buste delle offerte sul tavolo.

Inoltre si prevede una gara al rilancio di un minimo di 25.000 euro nell’ipotesi in cui il Tribunale giudicasse idonee più offerte.

Il prezzo di partenza all’asta sarà di 1.329.000 euro in base alla seguente suddivisione: 954.000 euro per le azioni del Calcio Catania,

pari al 95,4% del capitale sociale,

inclusi 75.000 euro corrispondenti al credito di Finaria nei confronti del club rossazzurro;

350.000 euro relativi ai beni di proprietà della stessa Finaria Spa localizzati nel centro sportivo di Torre del Grifo,

e infine il rialzo minimo di 25.000 euro sopra citato.

Infine, sull’acquirente gravano due obblighi previsti dal bando:

il primo riguarda il pagamento di una fideiussione di 9.000.000 euro relativa al debito del club etneo a favore dell’Istituto per il Credito Sportivo entro sei mesi.

In caso di impossibilità da parte dell’acquirente, questo dovrà risarcire a Finaria una fideiussione pari al 20% nel limite di 1.840.000 euro.

L’altro obbligo invece concerne il potenziale risarcimento di meno di 50 milioni di euro inerente ai diritti televisivi tra il 2010 e il 2015 in seguito all’azione dell’Antitrust di maggio.

A tal proposito, nel caso in cui il Calcio Catania ottenga l’intero risarcimento, a Finaria sarebbe riservato un terzo della somma netta.

Nel frattempo, attraverso un comunicato, proprio la SIGI Spa avrebbe palesato la propria contentezza di fronte alla pubblicazione del bando.

Per la società con Fabio Pagliara presidente si tratta non solo di uno step che “azzera tutti i rumors e i pettegolezzi, da cui Sigi è accuratamente rimasta sempre aliena“,

ma anche di un elemento che potrebbe determinare una svolta concreta per la storia del Calcio Catania e della matricola 11700 in bilico.

Introducendo i lavori in corso ad hoc in vista dell’asta pubblica, la SIGI Spa avrebbe precisato che a breve inoltreranno la documentazione necessaria prevista dal bando,

preannunciando, inoltre, una regolare celerità nell’ipotesi in cui la stessa società risulti vincitrice.

Inoltre la stessa SIGI avrebbe esposto qualche anticipazione lavorativa per la stagione 2020/21, “a prescindere dalla categoria di appartenenza”.

Infine, nel comunicato la chiosa sul riconoscimento del proprio operato nel caso in cui l’acquirente aggiudicatario non sia la SIGI:

“Se Sigi non risulterà aggiudicataria non potranno non essere riconosciuti i suoi meriti per aver posto, comunque,

le basi del salvataggio non proprio a fronte di una, invece certamente dovuta, collaborazione dell’interlocutore”.