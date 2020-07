Ripartiamo dai Borghi d’Italia - intervista. tessere del puzzle Italia, con un turismo ecologico, sostenibile, non massificato, relazionale ed emozionale.

Istituito il Bonus Vacanze 2020 con il Decreto Legge n.34/2020 (Decreto Rilancio).

Il Bonus Vacanze è un’occasione per scoprire o riscoprire le bellezze ambientali, i tesori dell’arte e i segreti della tradizione popolare dei Borghi d’Italia.

Ripartiamo dai Borghi più belli d’Italia conosciuti e nascosti.

Alle aspettative di un Bonus Vacanze digitale si affiancano le aspettative concrete dei tavolini del bar in una piazza.

Oppure di un artigiano con gli arnesi lucidati e appesi al muro della bottega – museo.

Mentre frasi dialettali scorrono tra i vicoli, tramandandone la storia.

Ai click dell’app IO fanno eco i passi sui ciottoli arrampicati o sulle battigie assolate, luoghi di mestieri che raccontano la storia di una comunità.

Quanto diretto è il collegamento tra la pandemia da Covid-19 e le strategie politico-economiche non sostenibili?

Ai tempi convulsi dell’umanità contemporanea non coincide il bioritmo della natura.

Eppure l’Uomo e la natura sono parte di uno stesso organismo vivente, che mai come in questo momento chiede che vengano rispettate le regole di un sano scambio di risorse.

Da una parte l’intelligenza creativa dell’Uomo e dall’altra parte la generosità dell’habitat naturale.

Ripartire dai Borghi d’Italia già scoperti o da scoprire ha un significato che va oltre il turismo di prossimità.

Significa arricchirsi interiormente.

Scoprendo saperi e sapori della comunità ospitante, esaltandone le peculiarità, nel rispetto della relativa cultura ambientale, storica e architettonica.

Ripartiamo dai Borghi, tessere del puzzle Italia, con un turismo ecologico, sostenibile, non massificato, relazionale ed emozionale.

Abbiamo intervistato il Vice- Presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, dott. Giuseppe Simone.

Così avendo l’occasione di apprendere la testimonianza di chi conosce le potenzialità dei Borghi italiani, trampolino free Covid-19 per il turismo.

Ai tempi del post Covid- 19, la ripresa dell’industria turistica riguarda non soltanto i piccoli Borghi, ma tutta l’Italia.

Come coniugare la diversità nelle esigenze territoriali e nelle difficoltà economico-geografiche lungo lo Stivale, sotto il segno della bellezza culturale ed ambientale?

«Questa pandemia ci ha insegnato tante cose, ma soprattutto ha evidenziato la precarietà di molte delle nostre certezze.

Non immaginavamo che nel giro di poche ore tanti impegni, che ritenevamo indifferibili, potessero di colpo venire cancellati per la indispensabilità del distanziamento sociale.

Scopriamo di colpo che la salvaguardia dell’incolumità supera ogni impegno e mette in crisi il mondo intero, comprese le attività produttive.

Anche “l’industria del turismo”, segmento strategico per l’economia italiana.

Superata la fase della criticità, emerge l’esigenza di rimettere in moto la macchina delle attività produttive, compresa quella del turismo.»

Aggiunge:

«Le difficoltà, in questa fase di ripresa, emergono in tutta la loro evidenza, specialmente quando si tratta di conciliare le esigenze dei vari segmenti turistici distribuiti lungo la nostra Nazione.

Il turismo classico, quello globalizzato, che coinvolge le grosse strutture ricettive delle grandi mete internazionalmente riconosciute.

Il turismo culturale, legato ai più importanti poli museali distribuiti lungo lo Stivale.

Il turismo religioso, che rimanda ai più famosi luoghi di culto del Cattolicesimo italiano.

Il turismo eno-gastronomico, riferimento della cultura e della tradizione culinaria italiana.

Non trascurando la considerazione che ad essa tutto il mondo riserva.

Il turismo esperienziale, segmento che – per l’Associazione “I borghi più belli d’Italia” da me rappresentata – è da ritenersi un riferimento nazionale ed internazionale fondamentale.

E’ difficile rimettere in moto tutta la macchina e rimetterla in moto in maniera omogenea.

Risulta forse più facile fare ripartire quei segmenti che possano essere adeguati alle aspettative di sicurezza, che i fruitori pongono come esigenza imprescindibile.

Risulta certamente più facile ripartire dai Borghi.»

Quali effetti positivi potranno derivare dal Bonus Vacanze istituito dal “Decreto Rilancio”?

Quale misura aggiuntiva considera eventualmente necessaria ed applicabile dai vari Comuni per incentivare e rassicurare i potenziali turisti?

«La legittima esigenza del ritorno alla normalità da parte di chi è rimasto per oltre tre mesi in isolamento domiciliare,

con impresse nella mente le immagini strazianti dei carri militari, che trasportano salme, coniugata – una volta usciti –

con la paura dei raggruppamenti e degli assembramenti inevitabili nelle gradi città,

trova la sua sintesi ottimale negli spazi rigenerativi, che i piccoli Borghi possono offrire.

Borgo, per sua definizione, è uno stile di vita, unico ed irripetibile.

Un posto nel quale il bar è un luogo nel quale ci si incontra per il confronto delle idee, ma anche per il pettegolezzo del paese.

La bottega, a volte unica, è il punto di socializzazione delle signore.

La piazza è il luogo nel quale la grande famiglia “paese” si riunisce giornalmente.

Tra il vocìo dei ragazzi che giocano, le inevitabili accalorate discussioni politiche e gli intriganti sguardi tra adolescenti alla ricerca dei primi innamoramenti.

Tutto questo si svolge in spazi spesso sproporzionati al numero di abitanti ed in un clima di salutare serenità.

Proprio quel clima e quegli spazi di cui sente il bisogno chiunque esca dall’isolamento, in un angusto spazio condominiale di una città.»

Il Vice- Presidente continua:

«Se a questo aggiungiamo che i nostri Borghi, nel rappresentare il fascino dell’Italia nascosta, racchiudono dentro le loro mura un patrimonio architettonico, artistico e culturale,

tale da poter essere definiti legittimamente un “museo a cielo aperto”;

allora comprendiamo perché lo Stato, le Regioni, i Sindaci e le Associazioni – come la nostra – si stanno sforzando per predisporre piani e misure che offrano questi spazi,

e per farli diventare mete di quel turismo di prossimità di cui tanto si parla in questi giorni.

Le misure previste dallo Stato a sostegno possono rappresentare un’opportunità.

Anche se la farraginosità del sistema, a mio avviso, difficilmente raggiungerà l’obiettivo di un’adesione di massa, ma la strada è quella.»

Il lockdown ha sollecitato la riscoperta del patrimonio storico-tradizionale-paesaggistico-gastronomico italiano, in un’ottica di coesione territoriale, a partire dei piccoli Borghi.

Se l’Associazione dei “Borghi più belli d’Italia” potesse suggerire un piano d’intervento di rilancio, da una parte dei beni materiali, in chiave economica,

e dall’altra parte dei beni immateriali, in chiave culturale, quale strategia applicherebbe a tutela di un turismo sicuro e sostenibile?

«La misura va perfezionata e migliorata, cosi come stanno facendo tanti Sindaci.

Offrendo ulteriori bonus che invitano i visitatori a trasformarsi in turisti, con almeno un pernottamento.

Tutte queste iniziative devono essere fatte nel rispetto delle prudenziali norme di sicurezza, che lo Stato e le Regioni, con appositi decreti, hanno emanato in questi giorni.

La sicurezza, declinata in tutte le sue accezioni, è la prerogativa fondamentale alla quale il potenziale turista pone l’attenzione.

A questa sicurezza l’Associazione sta lavorando per studiare un omogeneo “protocollo di sicurezza”, da far adottare a tutti i Borghi e – se ci riusciamo – facendo preventivamente certificare tale protocollo.

Oltre al rispetto delle norme previste dalle Regioni di appartenenza, vorremmo fornire ai fruitori una sorta di “virtuale garanzia” ,

perché nei nostri Borghi la sicurezza è ancora più garantita:

dalla salubrità di un habitat quasi sempre lontano dai poli industriali inquinanti,

e da un’aria sicuramente meno inquinata rispetto a quella degli agglomerati urbani.

Si tratta di una salubrità garantita anche da un stile di vita slow, che notoriamente influenza positivamente il sistema immunitario di ogni individuo.

Considerata anche la sicurezza della mobilità interna, garantita dalle ampie isole pedonali, che coinvolgono la pressoché totalità dei nostri Borghi.»

Prosegue:

«D’altra parte, se si escludono isolati rari cluster di piccole comunità (case di riposo o RSA), tutti in nostri Borghi risultano free Covid-19.

Come dice il nostro Presidente, Fiorello Primi, in tutte le azioni dell’Associazione e dei singoli Sindaci, si coglie

“una gran voglia di essere parte dello sviluppo del paese e di fare dell’accoglienza e dell’empatia il proprio sistema di vita”.

Tra le iniziative concrete della nostra Associazione, vorrei citare un contest su Instagram “#consigliaunborgo”.

Ogni partecipante ha cercato di trasmettere l’emozione della scoperta o riscoperta di un Borgo.

Le foto postate sul social hanno tentato di stimolare la suggestione del visitatore, oltre che suggerire di visitare il borgo in competizione.

Risultato: oltre cinque milioni di visualizzazioni nei primi 20 gg.

La nostra Associazione offre più di trecento destinazioni, fra cui scegliere, secondo i propri gusti.

Ognuna di esse è un Borgo nel quale, oltre che gustare il fascino dell’Italia nascosta, è possibile scoprire un indescrivibile patrimonio architettonico.

Ed è anche possibile degustare una peculiare e prelibata offerta eno-gastronomica, così come è possibile immergersi in un patrimonio di rara bellezza.

Il tutto con un fisiologico distanziamento sociale e nel rispetto di tutte le norme di protezione e di sicurezza.»

L’immaginario collettivo contemporaneo è di frequente orientato da slogan.

Quale potrebbe essere lo slogan di rilancio dell’economia, non trascurando la persona e l’esigenza di “fare comunità”?

«Quale migliore slogan se non:

“Bellezza in Sicurezza”. I 309 Borghi più belli d’Italia vi aspettano.»

