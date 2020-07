Curva Nord, raccolta fondi per squadra etnea. Il banchetto per la raccolta fondi verrà allestito tra il 2 e il 3 luglio nei pressi di Piazza Dante. Sarà possibile aderire in sostegno della squadra con un minimo di 5 euro.

Curva Nord, raccolta fondi per squadra etnea

Curva Nord, raccolta fondi per squadra etnea. Il trionfo ai playoff del Catania contro la Virtus Francavilla sembra avere riacceso la speranza dei sostenitori etnei.

Bando del Tribunale a parte, nella serata di ieri la formazione etnea ha messo in scena una delle pagine di storia più emblematica che potrebbe rivelarsi decisiva.

Per continuare a sostenere la squadra ai playoff, dunque, la Curva Nord avrebbe proposto un’iniziativa importante.

Si tratta di una raccolta fondi in favore della rosa rossazzurra affinchè i giocatori siano in grado di terminare la stagione con le spese coperte dai tifosi stessi.

L’idea della Curva Nord sarebbe rivolta non solo ai sostenitori ma anche al sindaco Salvo Pogliese, agli organi amministrativi e in generale a chiunque volesse aderire.

Gli interessati parteciperebbero pagando un minimo di 5 euro, il prezzo di un ticket in curva al “Cibali”, potendo comunque aumentare il proprio contributo.

A tal proposito, tra giovedì 2 luglio e venerdì 3 luglio la Curva Nord allestirà nei pressi di Piazza Dante il relativo banchetto per la raccolta fondi.

Per coloro che non si trovino a Catania si starebbe provvedendo con una carta post pay evolution, espandendo così l’iniziativa anche al di fuori dalla provincia catanese.

Infine, il ricavato verrà consegnato al tecnico Cristiano Lucarelli a beneficio della squadra etnea.

Foto Riccardo Caruso

Questo il comunicato ufficiale:

“VOI METTETECI CUORE E CORAGGIO, I SOLDI LI TROVIAMO NOI!”.

“Questi ragazzi hanno fatto qualcosa che resterà nel nostro ricordo. Hanno dato forma a quello che gridiamo da sempre sugli spalti: ‘Onorate la nostra maglia’”.

“La maggior parte di loro è giovanissima. Non prendono lo stipendio da mesi, chi dormiva a Torre del Grifo ha dovuto cercarsi un alloggio”.

“Corrono il rischio di non potersi giocare il prossimo turno dei playoff perché non ci sono i soldi per mandarli in trasferta”.

“NON LO MERITANO. E NON PERMETTEREMO CHE ACCADA!”.

Spiega il comunicato:

“Lanciamo una raccolta fondi per consentire ai nostri ragazzi di coltivare il loro e il nostro sogno,

per trovare i fondi necessari a concludere la stagione, coprendo le spese”.

“Sottoscriviamo una quota minima di 5 euro (chi vuole può mettere di più), come se stessimo pagando il biglietto al Massimino”.

E prosegue:

“Venite a staccare un biglietto, a tutti gli effetti: un biglietto di sostegno alla squadra. Nelle prossime ore vi diremo tutti i dettagli per aderire”.

Iniziativa non solo per i sostenitori:

“Invitiamo tutti a partecipare, dal Sindaco, agli assessori, consiglieri comunali, agli imprenditori, ai tifosi e a tutti i cittadini”.

Conclude il comunicato:

“Saremo NOI ad accompagnarli fino in campo. Perché, come abbiamo sempre detto, il Catania SIAMO NOI”.

Poi chiosa:

“Riscaldatevi, tocca a noi entrare!”.