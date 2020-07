Catania-Virtus Francavilla 3-2, etnei in rimonta. Biondi innesca la rimonta nel primo tempo, decisivo il rigore di Curcio al minuto 56 grazie al quale il Catania recupera. Pinto al minuto 92 chiude il match.

Catania-Virtus Francavilla 3-2, etnei in rimonta

Catania-Virtus Francavilla 3-2, etnei in rimonta. Dopo lo stop del campionato a causa della pandemia da Covid-19,

il Catania torna allo stadio “Angelo Massimino” in occasione dei playoff contro la Virtus Francavilla.

La squadra di mister Lucarelli scende in campo con il 4-2-3-1. Titolare tra i pali Miguel Angel Martinez al posto di Jacopo Furlan.

Nel quartetto difensivo etneo spazio ai terzini Luca Calapai e Giovanni Pinto e al blocco centrale Mbende-Silvestri.

Sulla mediana il tecnico livornese schiera Francesco Salandria e Bruno Vicente.

Foto Riccardo Caruso

A dominare le fasce esterne titolarità concessa a ai giovani Gabriele Capanni e Kevin Biondi.

Reparto offensivo assestato dall’unico centravanti Davis Curiale supportato da Alessio Curcio in posizione di playmaker.

Per la Virtus Francavilla l’allenatore Bruno Trocini sceglie il 3-5-2. Confermato in porta il classe 1988 Giacomo Poluzzi.

Tridente difensivo pugliese composto da Fabio Delvino e Alessandro Caporale ai lati e da Daniele Marino in mezzo.

Sulle corsie laterali lunga corsa concessa al classe 1998 Leonardo Di Cosmo e all’ex Catania Leonardo Nunzella.

Centrocampo biancoazzurro formato dai centrali Andrea Risolo e Federico Mastropietro accompagnati dal regista Federico Zenuni.

In attacco mister Trocini conferma la prima punta Leonardo Perez assieme alla seconda punta Federico Vasquez.

Gli spalti vuoti del “Cibali” sembrano non provocare problemi al Catania che, sin dai primi secondi di gara, si dimostra propositivo come al quinto minuto.

In questo frangente Curcio carica il tiro dalla distanza rasoterra ma senza mettere in difficoltà la difesa pugliese.

Gli etnei insistono al settimo minuto quando Curiale prova il tacco sotto porta sullo spunto di Capanni che termina di poco al di là della linea di fondo.

Nonostante questo primo volto offensivo del Catania, la Virtus Francavilla riesce subito a infliggere il vantaggio al minuto 11.

Sfruttando il cross teso di Vasquez dalla destra, Perez in scivolata insacca il pallone dello zero a uno in rete resistendo al pressing in area.

Foto Riccardo Caruso

Passano nove minuti dal primo gol della partita e la formazione pugliese condanna gli etnei al raddoppio.

Infatti Vasquez al minuto 20 capitalizza di testa il corner di Mastropietro spedendo la sfera sul primo palo e siglando il gol dello zero a due.

Malgrado la differenza tra le due compagini, il Catania non demorde e si ricompatta al fine di provare ad accorciare le distanze.

Dopo una conclusione vicina all’angolino di Curcio al minuto 22, la squadra rossazzurra riduce il gap numerico con gli avversari andando a segno.

In mezzo a una carambola in area sul cross di Pinto, Biondi intercetta il pallone e calcia in scivolata ricevendo una prima respinta di Poluzzi,

salvo poi rialzarsi e beffare il portiere biancoazzurro con il tapin valido per il gol dell’uno a due.

Sullo scadere del primo tempo al “Massimino” salta la corrente elettrica, dovendosi attendere qualche minuto prima di riprendere il match e giocare con la luce dei fari.

Al rientro dagli spogliatoi i tecnici delle due compagini mantengono lo stesso assetto dei primi quarantacinque minuti senza apportare modifiche.

Al di là dell’aspetto tattico è il Catania a incrementare sul fronte della compattezza e della propositività, mentre la Virtus Francavilla rimane serrata sulle chiusure degli spazi.

I rossazzurri sfiorano il pareggio al minuto 54 con Curcio che carica il sinistro da fuori area impensierendo Poluzzi che respinge vicino la porta.

Immediatamente Curiale approfitta del rimbalzo e calcia di prima sul secondo palo ma il pallone attraversa a raso la linea di porta terminando poi fuori.

Tuttavia le sorti del match vengono ribaltate nel minuto successivo quando il Catania conquista un prezioso calcio di rigore dopo una trattenuta ai danni di Biondi.

Così al minuto 55 si presenta sul dischetto Curcio, il quale spiazza Poluzzi a sinistra segnando il gol importante del due a due e riaprendo la gara.

Proprio Curcio in questi minuti di gara si mette in mostra grazie a una prestazione degna di nota e costante come avviene al sessantunesimo,

Foto Riccardo Caruso

minuto in cui, sfruttando il calcio d’angolo di Vicente, si coordina colpendo in pieno il palo destro assaporando per poco la doppietta personale.

Da evidenziare anche l‘azione di Biondi al minuto 63 a sostegno della grinta messa in campo da parte degli etnei.

Durante questo momento, infatti, l’esterno catanese realizza uno sprint entrando in area e concludendo con un tiro piazzato all’angolo destro che spaventa la difesa pugliese.

Nella seconda frazione del secondo tempo le due squadre ne approfittano per rifiatare e calare d’intensità pur mantenendo un equilibrio tecnico ben definito sulla metacampo.

In seguito al destro di Barisic che termina largamente fuori al minuto 89, il Catania sorprende i biancoazzurri e compie la ‘remuntada’ del tre a due al minuto 92.

In questa occasione Pinto scatta sulla fascia dribblando la difesa della Virtus Francavilla e insacca sotto la traversa ponendo il punto esclamativo sul match.

Dunque la formazione etnea trionfa a un “Cibali” privo di sostenitori e si qualifica per il secondo turno dei playoff in programma domenica 5 luglio,

dovendo adesso aspettare il confronto di domani sera tra Ternana e Avellino per conoscere il prossimo avversario del Catania.

In caso di vittoria dei primi, gli etnei affronterebbero gli umbri allo stadio “Libero Liberati”,

mentre, nell’ipotesi in cui l‘Avellino sconfigga la Ternana, il Catania incontrerebbe il Catanzaro ancora una volta allo stadio “Angelo Massimino”.

Foto Riccardo Caruso

CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA 3-2

CATANIA (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Vicente (68′ Welbeck); Capanni (68′ Barisic), Curcio (85′ Biagianti), Biondi (74′ Mazzarani); Curiale (75′ Beleck).

A disp. di Lucarelli: Furlan, Noce, Pino, Saporetti, Panebianco, Welbeck, Biagianti, Dall’Oglio, Mazzarani, Manneh, Barisic, Beleck.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Marino (68′ Castorani), Caporale; Di Cosmo (80′ Setola), Risolo (62′ Marozzi), Zenuni, Mastropietro (80′ Ekuban), Nunzella (68′ Gallo); Perez, Vasquez.

A disp. di Trocini: Costa, Sparandeo, Sarcinella, Pambianchi, Castorani, Setola, Gallo, Ekuban, Marozzi.

AMMONIZIONI: Pinto (CT), Mastropietro (VFR), Welbeck (CT)

ESPULSIONI: Vasquez (VFR)

RECUPERO: /; 5′ s.t.

MARCATORI: 11′ Perez (VFR); 20′ Vasquez (VFR); 25′ Biondi (CT); 56′ rig. Curcio (CT); 92′ Pinto (CT)