Playoff, Catania sfida la Virtus Francavilla. Attenuata in parte la pandemia da Covid-19, il Catania torna finalmente in campo.

In occasione del primo turno dei playoff di Serie C gli etnei sfideranno la Virtus Francavilla, la quale nella regular season si è classificata al nono posto.

Il match a porte chiuse è in programma martedì 30 giugno alle 20:30 allo stadio “Angelo Massimino”.

Dinnanzi al team rossazzurro si presenta un avversario specialista nella compattezza difensiva per la categoria di Lega Pro.

Tanto ostica quanto vulnerabile, la Virtus Francavilla non è una compagine da sottovalutare, specialmente in competizioni esterne alla stagione in corso,

e soprattutto nella circostanza in cui è possibile affrontare una squadra di un certo blasone come il Catania.

Infatti già a settembre del 2019 i pugliesi, nonostante la sconfitta, in territorio etneo riuscirono a tener testa alla corazzata siciliana fino al sessantatreesimo,

minuto in cui Sarno firmò il gol del raddoppio e della conseguente rimonta per due a uno, mantenendo una notevole competitività per buona parte del primo tempo.

Discorso a parte per il Catania, la cui attenzione attualmente è focalizzata sul cambio di proprietà attraverso il bando del Tribunale non ancora pubblicato.

Sebbene la situazione economica del club etneo non sia rosea, una parte della tifoseria catanese scorgerebbe in questi playoff una soluzione per mantenere alta la bandiera,

una bandiera che attualmente solo la SIGI Spa ha palesato di voler difendere evitando il drastico scenario del fallimento.

A far da contrappeso alla cessione della squadra è sicuramente il lavoro svolto in questi giorni dal tecnico Cristiano Lucarelli,

il quale starebbe puntando sull’unità di gruppo e far scendere in campo undici giocatori con lo stessa carica precedente allo stop del campionato.

Nella gara di domani si assisterà al tanto atteso rientro al “Cibali”, in virtù di un non ancora definitivo ritorno alla normalità.

Dunque nel primo turno dei playoff serale allo stadio “Angelo Massimino” non mancheranno certamente colpi di scena e grinta sportiva tra due compagini determinate.

Infine, nell’ipotesi in cui il match termini in pareggio a fine novanta minuti, la squadra vincitrice sarà il Catania,

ovvero il club meglio posizionato in classifica rispetto alla Virtus Francavilla.

Questi i 24 convocati per il match casalingo contro la Virtus Francavilla:

PORTIERI: 1 Jacopo Furlan, 22 Miguel Ángel Martínez;

DIFENSORI: 26 Luca Calapai, 28 Andrea Esposito, 15 Giovanni Marchese, 3 Moïse Emmanuel Mbende, 2 Mario Noce, 20 Giovanni Pinto, 13 Lorenzo Saporetti, 5 Tommaso Silvestri;

CENTROCAMPISTI: 27 Marco Biagianti, 21 Kevin Biondi, 23 Jacopo Dall’Oglio, 19 Kalifa Manneh, 32 Andrea Mazzarani, 18 Giuseppe Rizzo,

16 Francesco Salandria, 4 Bruno Leonardo Vicente, 6 Nana Addo Welbeck-Maseko;

ATTACCANTI: 17 Maks Barisic, 9 Leo Steve Beleck A’Beka, 7 Gabriele Capanni, 10 Alessio Curcio, 11 Davis Curiale.