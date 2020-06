Beccati ladri di carburante a Palermo. Rubavano anche mille litri al giorno dai mezzi pubblici per la raccolta rifiuti, 10 dipendenti.

Beccati ladri di carburante a Palermo

Beccati ladri di carburante a Palermo. Operazione dei carabinieri della compagnia di San Lorenzo che hanno eseguito un’ordinanza cautelare.

Su mandato del gip fermate 25 persone coinvolte in maxifurti di benzina di carburante dai mezzi della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo.

Per 21 sono scattati gli arresti, 13 in carcere e 8 ai domiciliari, per quattro l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazione, falsa attestazione della presenza in servizio e furto aggravato.

Le ruberie avvenivano nella discarica di Bellolampo quando i mezzi arrivavano nell’impianto per conferire i rifiuti. Almeno mille litri di gasolio ogni giorno.

Tra gli arrestati nell’operazione ‘Beautiful Flash’ ci sono 10 dipendenti della Rap, due ex gestori di impianti di carburante in via Leonardo da Vinci e gli altri sono ricettatori che acquistavano il carburante e lo rivendevano.

Le indagini sono iniziate a giugno del 2018 quando i carabinieri avevano fermato cinque dipendenti della Rap, e un’altra persona.

Questi ultimi beccati a rubare gasolio nel parcheggio della discarica di Bellolampo.

Era emerso nel tempo che c’erano ammanchi di carburante dai mezzi che si occupano della raccolta dei rifiuti. La discarica era tenuta sotto controllo.

A giugno nel corso del furto è scattato il blitz.

I cinque dipendenti della discarica dalla Rap insieme a un’altra persona trovata nei pressi del mezzo avevano già prelevato 900 litri di gasolio.

Adesso l’indagine ha portato agli arresti degli indagati.

Il capo della banda sarebbe Giovanni Calò, operaio impiegato nel movimento terra.

E’ lui che impartiva gli ordini ad Alessandro Milazzo, Francesco Lopitale, Marco Corona, Fausto Mangano,

Ciro Aurelio, Benedetto Scariano, Rosario Di Maggio e Salvatore Lullo:

tutti dipendenti della Rap, che avevano libero accesso ai mezzi, così da potere svuotare i serbatoi degli stessi, come il compattatore Bomag per movimentare i rifiuti nell’impianto.

Altro macchinari con le pale cingolate, o ancora il polipo o ragno.

In dotazione vi è anche un furgone con una cisterna mobile di mille litri per fare rifornimento durante le operazioni nella discarica.

Il fabbisogno di gasolio nella discarica era notevole. Per portare fuori le taniche utilizzavano il pickup aziendale.

Era Calò, come si legge nell’ordinanza del gip Giulia Malaponte, a aumentare le ore di utilizzo di un mezzo in modo tale da giustificare gli ammanchi del carburante.

A fare da vedetta ai tantissimi colpi sarebbe stato Giuseppe Cocuzza.

La società Risorse ambiente Palermo (Rap spa) aveva appaltato un servizio di sorveglianza alla Ksm.

Ed è proprio da una denuncia dal personale dipendente del servizio di vigilanza dell’ottobre del 2017 che è iniziata l’indagine.