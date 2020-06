Calcio Catania, Pogliese: "Passi avanti" - intervista. Bando del Tribunale in arrivo, Pogliese ai microfoni di InformaSicilia: "Si aprirebbe un'altra partita all'interno della quale potrebbe giocare un ruolo la SIGI". Pagliara sul bando: "Aspettare e vedere altri competitors".

Calcio Catania, Pogliese: “Passi avanti” – intervista. Mentre il Catania lavora per i playoff sul profilo agonistico,

si percepisce grande attesa per il bando da parte del Tribunale per l’avvio della procedura competitiva che potrebbe portare a un cambio di proprietà nel club etneo.

In virtù del fatto che la partita più importante si giochi in ambito giudiziario, non sembrerebbe impossibile fare ulteriore chiarezza sul futuro del Calcio Catania.

L’incontro di domenica scorsa in Comune tra i rappresentanti di Finaria e SIGI Spa ha avuto un ruolo importante in ottica cessione della società di via Magenta.

Questo il pensiero del sindaco Salvo Pogliese, il quale ai nostri microfoni si è dichiarato ottimista pur consapevole che la mossa decisiva sarà quella del Tribunale.

Infatti, secondo Pogliese, l’accordo raggiunto a Palazzo degli Elefanti si sarebbe rivelato di buon auspicio al fine della tutela della matricola 11700,

evitando dunque di scrivere “una delle pagine più tristi della nostra squadra del cuore e della nostra città”.

Dello stesso parere è Fabio Pagliara, il quale ha aggiunto che con Finaria non esisterebbe nessun nodo da sciogliere se non sul profilo della trasparenza.

Per quanto concerne il bando del Tribunale, Pagliara avrebbe sottolineato che si tratterebbe di un iter nuovo in cui la SIGI non sarebbe l’unico acquirente in gioco.

Inoltre, secondo lo stesso Pagliara, la SIGI sarebbe in attesa di novità da parte del Tribunale, ponendo l’attenzione sulle brevi tempistiche che le circostanze presentano.

Tempistiche che, laddove non siano sforate, permetterebbero di evitare il fallimento del Catania e di programmare la stagione della squadra etnea a 360 gradi.

Queste le parole di Fabio Pagliara:

“L’incontro con il sindaco riteniamo che sia un sicuro passo avanti.

“E’ un impegno preso con la città intera sulla volontà di trovare una soluzione come pensiamo e speriamo si possa trovare”.

Con Finaria punto d’incontro più vicino:

“Non ci sono nodi, abbiamo sollevato alcuni aspetti di tipo giuridico, di trasparenza, credo sia sufficiente rispettare quello che ci si è detti nell’incontro”.

Sulle linee guida del bando del Tribunale:

“Non ci rimane altro che aspettare e vedere chi sono gli altri competitors e se ce ne saranno”.

Conclude Pagliara:

“Tutta la nostra attività da dicembre in poi è stata affrontata in relazione alla necessità di salvare i posti di lavoro e il fallimento (del Calcio Catania, ndr)“.

Nel frattempo proprio la SIGI Spa attraverso un comunicato ufficiale,

oltre a puntualizzare nuovamente la voglia di rilevare le quote del Calcio Catania tramite asta giudiziaria,

avrebbe spiegato la propria posizione in merito alla questione degli stipendi dei calciatori rossazzurri, soprattutto alla luce della preparazione per i playoff.

Stando al comunicato, la SIGI, in quanto soggetto terzo rispetto a Finaria e al club catanese,

non avrebbe la possibilità di retribuire gli emolumenti alla squadra, pur non creando ostacoli in merito all’intenzione di acquistare il Calcio Catania.

In particolar modo la stessa SIGI avrebbe specificato il carattere della limpidezza grazie all’intervento del Tribunale nella vicenda.

Infine, con la sconfitta della Ternana contro la Juventus U23 nella finale di Coppa Italia Serie C, il Catania conosce il prossimo avversario ai playoff.

Contestualmente la Ternana affronterà l’Avellino in casa mercoledì 1 luglio

Gli etnei scenderanno in campo già nel primo turno il 30 giugno contro la Virtus Francavilla (nona in classifica) alle 20:30 allo stadio “Angelo Massimino”.

Nell’ipotesi in cui, al termine dei 90 minuti regolamentari, il match finisca in pareggio,

passerà il turno la squadra con il miglior piazzamento nella classifica principale.