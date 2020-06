SIGI e Finaria si sarebbero accordati sull'offerta che la SIGI dovrebbe presentare entro domani a Finaria e, quest'ultima poi, al Tribunale per l'avvio della procedura competitiva.

Incontro tra Calcio Catania e SIGI in Comune

Incontro tra Calcio Catania e SIGI in Comune. Nella serata di ieri a Palazzo degli Elefanti è avvenuto un incontro importante sul fronte della cessione del Calcio Catania.

Il sindaco etneo Salvo Pogliese ha ospitato in Comune Finaria e la S.I.G.I. Spa, ovvero le parti coinvolte nell’affare del club etneo, assieme ai rispettivi rappresentanti legali.

Tra i presenti al summit Gianluca Astorina, amministratore unico del Calcio Catania, l’assessore allo Sport Sergio Parisi, e Maurizio Pellegrino, membro della S.I.G.I. Spa.

E ancora l’avvocato Giuseppe Augello per la società locale, e gli avvocati Salvatore Nicolosi e Pierpaolo Sanfilippo per Finaria.

Nel corso del vertice le due società si sono accordate sulle modalità dell’offerta che la SIGI dovrebbe presentare entro oggi a Finaria,

così che proprio Finaria possa inoltrarla al Tribunale e avviare in questo modo la tanto attesa procedura competitiva per il cambio di proprietà nel club rossazzurro.

Dunque, grazie alla mediazione del sindaco Pogliese, nei prossimi giorni la situazione intorno alla vendita del Calcio Catania potrebbe fornire più chiarezza,

in modo tale da evitare drastici scenari, primo fra tutti il fallimento della squadra catanese.

A tal proposito lo stesso Pogliese si è espresso sul punto attraverso un post su Facebook augurandosi un esito positivo dell’incontro in Comune.

Secondo il sindaco etneo l’obiettivo primario rimarrebbe la salvaguardia della matricola 11700 e della storia del Calcio Catania.

Inoltre Pogliese, rivolgendo un pensiero ai tifosi catanesi, si sarebbe dichiarato “prudente”,

focalizzando l’attenzione sull’atteggiamento “responsabile e propositivo delle parti in campo” dopo l’intesa raggiunta a Palazzo degli Elefanti.

Intesa che, per Pogliese, coniugata a un passaggio di proprietà permetterebbe il rilancio del club etneo sul campo in vista dei prossimi playoff e delle stagioni a seguire.

Stando alle ultime indiscrezioni, a breve il Tribunale potrebbe pubblicare il bando per procedere alla stessa procedura competitiva.

Il bando prevederebbe una base d’asta di 1.300.000 euro, con un surplus di 300.000 euro rispetto all’offerta che la SIGI sarebbe pronta a inoltrare.

Ciò ovviamente non esclude che la stessa SIGI sia l’unico acquirente interessato a rilevare la società di via Magenta,

potendosi manifestare con l’apertura della procedura competitiva nuovi concorrenti ignoti che potrebbero dar vita a una gara al rialzo.

Infine, stando a una nota ufficiale, la Lega Pro avrebbe deciso di anticipare il primo turno di playoff al 30 giugno, in precedenza previsto per il 1 luglio.

Questa direttiva non riguarderà il match in cui una delle due sfidanti sarà la squadra uscente dalla finale di Coppa Italia Serie C, rimanendo così fissato a mercoledì 1 luglio.

In questo modo il Catania, in caso di sconfitta della Ternana in Coppa Italia Serie C, sfiderebbe martedì 30 giugno la Virtus Francavilla in casa.

Nell’ipotesi in cui la Ternana vinca il suddetto torneo, i rossazzurri passerebbero direttamente al turno successivo grazie al forfait della Vibonese, undicesima in classifica.