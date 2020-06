Aci Castello, Comune revoca divieto balneazione. valori rientrati nei limiti, torna possibile fare il bagno nel tratto tra il Castello e il lido La Risacca.

Revoca divieto balneazione lungomare Aci Castello

Revoca divieto balneazione lungomare Aci Castello. Come comunicato dall’amministrazione comunale:

«richiamata la ordinanza con la quale è stato disposto il divieto di balneazione temporaneo,

a causa della presenza di valori di enterococchi eccedenti i limiti consentiti dalla normativa vigente su campioni di acqua prelevati presso via Pezzana».

Il comunicato specifica che:

«Vista la nota dell’Asp Catania la quale comunica che nei superiori punti di prelievo sono rientrati nei limiti consentiti,

è revocato il divieto di balneazione, non sussistendo in atto pericoli per la salute pubblica».