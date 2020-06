Coronavirus Sicilia, polemica su dati ballerini. Nell’isola il 500% di malati in meno. s’infiamma la polemica sui dati corretti.

Coronavirus Sicilia, polemica su dati ballerini

Coronavirus Sicilia, polemica su dati ballerini. La regione è a un passo dall’essere dichiarata territorio “Covid free”.

Le redazioni dei giornali apprendono la notizia nella tarda serata di ieri e ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tanti siciliani.

Le persone attualmente positive secondo il report quotidiano della protezione civile sono solo 150 (tre i nuovi positivi e nessun decesso nelle ultime 24 ore),

circa il 500% in meno rispetto agli 805 che venivano indicati ufficialmente appena due giorni fa.

Non si tratta di un crollo improvviso dei contagi ma più semplicemente di una correzione nella procedura di raccolta dei dati.

Il numero sensibilmente più basso di positivi è il risultato del processo di allineamento dei dati relativi all’emergenza coronavirus,

curato dall’osservatorio epidemiologico dell’assessorato della Salute in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione delle Asp.

Sostanzialmente in diversi casi non venivano registrate le progressive guarigioni cliniche avvenute da parte di pazienti che

continuavano a risultare, dal punto di vista statistico, ancora positivi al tampone.

La procedura ha pertanto permesso l’allineamento dei due flussi.

Ad oggi i soggetti attualmente positivi in Sicilia sono in totale 153 tra pazienti ospedalizzati e in isolamento domiciliare.

Un dato ufficiale, ancorché incoraggiante, trasmesso oggi dalla Regione all’Unità di crisi nazionale.

Ma la notizia ha rinfocolato le polemiche tra alcuni esponenti regionali del Pd, come Nello Di Pasquale e Antonello Cracolici e l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

Quest’ultimo accusato di avere sovrastimato del 500% il numero dei pazienti ancora positivi.

Razza ha replicato con un post su Facebook in cui parla di “nemici della contentezza”.

L’assessore alla Santà ha pubblicato anche l’immagine, poi rimossa, di un gregge di pecore «che vanno in redazione»

Subito dopo la reazione dell’Assostampa che disapprova: «la simpatica equivalenza tra giornalisti e ovini».

Lo stesso assessore ha chiuso la vicenda dicendo che non intendeva riferirsi in alcun modo al lavoro svolto dai giornalisti.