Coronavirus Sicilia, calano i positivi. Due nuovi casi su 1841 tamponi, nessun decesso e soprattutto 168 positivi in meno rispetto a ieri.

Non è però una guarigione di massa, quella raccontata dal report quotidiano elaborato dalla Protezione Civile con riferimento alla diffusione del coronavirus in Sicilia.

Il calo drastico degli attuali contagiati, scesi da 805 a 637, è frutto, come specificato dalla Regione:

«del delicato processo di allineamento dei dati curato dall’osservatorio epidemiologico dell’assessorato della Salute in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione delle Asp».

«Tale procedura, condotta in maniera analoga anche in altre Regioni del Paese, è stata avviata già nelle scorse settimane per avere un quadro preciso della situazione relativa ai soggetti attualmente positivi».

Prosegue la nota:

«Va ricordato che dall’inizio dell’emergenza, la Sicilia, attenendosi scrupolosamente alle linee guida ministeriali,

oltre a trasmettere alla Protezione civile i dati provenienti dai laboratori, dagli ospedali e dai dipartimenti delle Asp, ha caricato i record su una piattaforma informatica predisposta dall’Iss».

Si evince nella nota che:

«La procedura, appena ultimata, ha pertanto permesso l’allineamento dei due flussi tenendo conto delle progressive guarigioni cliniche di cittadini che sono stati singolarmente ricontrollati e dei tamponi».

Confermano dalla Regione Siciliana:

«Il dato, inoltre, è stato raggruppato per domicilio (e non per residenza).

Ad oggi i soggetti attualmente positivi sono in totale 153 tra pazienti ospedalizzati e in isolamento domiciliare».

«Gli uffici siciliani trasmetteranno domani all’Unità di crisi nazionale il dato allineato».

Conclude la nota:

«Va chiarito, infine, che i dati diffusi fin dall’inizio dell’emergenza hanno costantemente fotografato l’andamento epidemiologico del Coronavirus in Sicilia che oggi risulta essere quasi Covid Free».

Gli attuali positivi nell’Isola sono dunque in totale 637, gli ospedalizzati 27, il numero di tamponi complessivo è invece giunto a 186.253.

In Italia si incrementano i contagi.

Rimane l’aumento giornaliero dei contagi in Italia, con un incremento di 333 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 329.

In Lombardia i nuovi contagiati sono 216 in più, pari al 64,8% per cento dell’aumento odierno in Italia.

Il numero dei casi totali è arrivato a 238.159. Scendono a 4 le regioni ad aumento zero: Umbria, Valle D’Aosta, Molise e Basilicata.

Sono invece saliti a 180.544 i guariti e i dimessi, con un incremento rispetto a ieri di 1.089. Mercoledì l’aumento era stato di 929.

Torna a crescere il numero l’incremento giornaliero delle vittime.

Sono 66 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto alle 43 di ieri. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 36, quasi tre volte più di ieri, quando erano state 14.

Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.514.

Sono dieci le regioni che non hanno fatto registrare decessi nelle ultime 24 ore:

Marche, Trentino Alto Adige, Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Calabria, Molise, Basilicata.