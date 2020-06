Adrano campagne in fiamme, canadair in azione. Incendio in contrada D’Urso, l’aereo si rifornisce nel mare di Catania. Nessuna minaccia ai centri abitati.

Adrano campagne in fiamme, canadair in azione

Adrano campagne in fiamme, canadair in azione. Un incendio di vegetazione e macchia mediterranea è divampato in contrada D’Urso di Adrano, comune nel Catanese.

Per domare i roghi sono al lavoro, squadre del corpo forestale e un canadair che si rifornisce in mare a Catania.

Il velivolo importante mezzo antincendio sorvola la città per recarsi nelle zone calde a supporto del personale della forestale.

Non sono intervenuti i vigili del fuoco perché non vi sono centri abitati direttamente minacciati dalle fiamme.