Secondo le ultime indiscrezioni, a Torre del Grifo si attenderebbe l'arrivo di Andrea Esposito e Maks Barisic, ieri assenti nella prima seduta d'allenamento di gruppo.

Catania in allenamento, altri calciatori in campo. Da ieri il Catania è tornato ad allenarsi in vista del primo turno di playoff in programma mercoledì 1 luglio.

Sebbene inizialmente la rosa etnea non fosse al completo all’appello delle convocazioni, pare che adesso altri calciatori abbiano deciso di unirsi al gruppo.

Tra questi spiccherebbe il terzino Luca Calapai, il quale ha raggiunto Torre del Grifo nella giornata di oggi.

Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, nei prossimi giorni mister Lucarelli potrebbe disporre di tutta la compagine rossazzurra.

In particolare la questione riguarderebbe Andrea Esposito e Maks Barisic, già assenti ieri per via del nodo inerente alle mensilità ancora non retribuite.

Tuttavia sembra che tra i due calciatori e la dirigenza etnea sia avvenuta con successo una riconciliazione grazie alla quale gli stessi potrebbero a breve raggiungere TDG.

Riconciliazione che allo stato attuale potrebbe avvenire anche con Davide Di Molfetta, l’unico tra i giocatori etnei ad essersi rivolto al Collegio Arbitrale per lo svincolo d’ufficio.

Dunque, nonostante ci sia ancora qualche componente in dirittura d’arrivo come Jacopo Furlan e Tommaso Silvestri, e dall’estero Steve Beleck e Moise Mbende,

si intravederebbe uno spiraglio di luce per ricompattare gli animi del Catania conteso tra un futuro incerto e una preparazione agonistica impegnativa.

Nel frattempo la società di via Magenta, attraverso un comunicato ufficiale, ha dichiarato l’assenza di casi positivi sui tamponi anti Covid-19 dei calciatori rossazzurri.

Questo il comunicato:

“Il Calcio Catania rende noto che a seguito dei test diagnostici svolti ieri e nella giornata odierna non è stata evidenziata alcuna positività al Covid-19”.

“Nel pieno rispetto della normativa vigente, i calciatori hanno già svolto a Torre del Grifo una serie di allenamenti individuali”.