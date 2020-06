Calcio Catania, TFN ufficializza penalizzazione. La FIGC infligge due punti di penalizzazione al Catania per il mancato pagamento degli emolumenti di gennaio e febbraio ai suoi tesserati da scontare nell'attuale stagione.

Calcio Catania, TFN ufficializza penalizzazione. Come già annunciato nei giorni precedenti, nei prossimi giorni il Catania avrebbe ricevuto una penalizzazione di due punti.

Alla base della penalizzazione il mancato pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio entro il termine del 16 marzo.

In queste ultime ore è arrivata l’ufficialità da parte del TFN che ha deciso di sanzionare non solo il club etneo.

Infatti nel Girone C di Lega Pro anche la Casertana avrebbe subito lo stesso provvedimento disciplinare,

mentre alla Robur Siena è stato inflitto soltanto un punto di penalizzazione, idem al Trapani in Serie B.

Per quanto concerne il Catania, in ottica playoff la penalizzazione da scontare nel corso della attuale stagione non altera la classifica.

Stando al criterio dell’algoritmo adottato dalla FIGC, i rossazzurri manterrebbero il sesto posto con 55,53 punti,

impedendo così al Catanzaro con 53,27 punti di scavalcare il piazzamento in classifica.

Sebbene ancora non sia possibile parlare di un accordo tra i calciatori etnei e la dirigenza sul merito dei playoff,

si attendono ulteriori aggiornamenti sulla questione, con una parte dei giocatori rossazzurri che chiederebbero maggiori garanzie in vista del primo turno di playoff il 1 luglio.