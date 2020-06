Playoff Serie C, ok del Catania. Il Calcio Catania ufficializza la partecipazione ai playoff di Serie C 2019/20. Gli etnei sfideranno una tra Virtus Francavilla e Vibonese.

Playoff Serie C, ok del Catania. In seguito all’odierna riunione della dirigenza etnea, adesso è ufficiale: il Catania giocherà i playoff di Serie C.

La decisione del club etneo arriva in extremis prima delle 19:00 di oggi, orario entro il quale era possibile rinunciare alla disputa dei playoff.

Come annunciato precedentemente, la squadra che mercoledì 1 luglio sfiderà il team rossazzurro nel primo turno secco sarà una tra Virtus Francavilla e Vibonese.

Certezze su quest’ultimo punto si sapranno dopo la finale di Coppa Italia Serie C tra Juventus U23 e Ternana in programma il 27 giugno.

Nell’ipotesi in cui la Ternana esca vittoriosa, gli etnei affronteranno la Vibonese in quanto accederebbe ai playoff la squadra classificatasi all’undicesimo posto nel Girone C.

Discorso diverso se gli umbri non dovessero riuscire a vincere la finale, dovendo così il Catania giocare il primo turno contro la Virtus Francavilla (nona in classifica).

Rimanendo nell’ambito del calendario dei playoff, il secondo turno secco si giocherebbe il 5 luglio, concludendosi la fase interna per ogni girone.

Le due gare uniche della successiva fase nazionale sono previste per il 9 luglio e il 13 luglio.

Infine la final four dovrebbe iniziare con le due semifinali secche in programma il 17 luglio, mentre la finale dei playoff 2019/20 si giocherebbe mercoledì 22 luglio.

Mentre i giocatori rossazzurri attendono di riprendere gli allenamenti dopo il 14 giugno,

oggi Gianluca Astorina, amministratore unico del club etneo, ha fornito al Tribunale la documentazione necessaria per l’avvio della procedura competitiva.

In questo modo sarà possibile far partire l’asta pubblica per la cessione del Calcio Catania attraverso il relativo bando.

Non è da escludere che nuovi acquirenti interessati (oltre alla ormai consueta S.I.G.I. Spa) possano rivelarsi presentando un’offerta.

Dunque il futuro della società rossazzurra adesso dipenderà dal Tribunale di Catania che dovrà analizzare l’idoneità giuridica di eventuali proposte per l’acquisto del club.