Calcio Catania, interviene Tribunale. Nessuna documentazione per l'avvio della procedura competitiva da parte del club etneo, il Tribunale di Catania chiede "elementi conoscitivi di dettaglio".

Calcio Catania, interviene Tribunale

Calcio Catania, interviene Tribunale. In casa Catania lo scenario che ruota intorno al club etneo rivela nuovi dettagli per il futuro del Calcio Catania stesso.

Se da un lato la diligence rossazzurra dovrà comunicare entro domani l’eventuale partecipazione ai playoff in programma da mercoledì 1 luglio,

dall’altro arriva l’intervento del Tribunale di Catania per quanto concerne l’avvio della procedura competitiva relativa alla vendita della squadra etnea.

Infatti, stando a una nota ufficiale, il Tribunale avrebbe precisato la mancanza di documentazioni funzionali all’avvio della stessa procedura competitiva da parte del club etneo.

A tal proposito, lo stesso Tribunale avrebbe chiesto ulteriori necessari chiarimenti alla dirigenza etnea al fine di proseguire sulla strada del concordato preventivo.

Questa la nota ufficiale:

“Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale, in relazione alla proposte di concordato ex art. 161, comma VI, 1. fall,

depositate da Finaria s.p.a. in liquidazione e Calcio Catania s.p.a.,

appare opportuno segnalare che, ad oggi, non risulta presentata al Tribunale di Catania, alcuna istanza per l’avvio della procedura competitiva per la vendita dell’asset azionario del Calcio Catania s.p.a.

e del titolo calcistico Calcio Catania”.

Spiega la nota:

“Per queste ragioni, in relazione alle informazioni specifiche in possesso della proponente in ordine all’evoluzione del campionato di calcio,

il Tribunale di Catania – sezione fallimentare – con decreto in data odierna ha ritenuto necessario acquisire da Finaria s.p.a. in liquidazione elementi conoscitivi di dettaglio,

per effettuare le doverose valutazioni di adeguatezza sull’attività della ricorrente, funzionale alla predisposizione della proposta e del piano concordatari”.