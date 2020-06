Lega Pro, si comincia dal 27 giugno. La Serie C riprenderà il 27 giugno in occasione della finale di Coppa Italia Serie C tra Juventus U23 e Ternana. Playout fissati lo stesso giorno, al via playoff mercoledì 1 luglio.

Lega Pro, si comincia dal 27 giugno. Nella mattinata odierna si è riunito il Consiglio Federale della FIGC.

Al centro del dibattito il completamento della stagione 2019/20 delle competizioni professionistiche e dilettantistiche, nonché il dilemma della Serie C.

Per quanto concerne proprio la terza serie calcistica, il Consiglio Federale ha optato per lo svolgimento diretto dei playoff (su base volontaria) e playout,

senza dare così ulteriore seguito alla regular season del campionato di Lega Pro.

Stando a una nota ufficiale della Lega Pro, il 27 giugno la Serie C riprenderà in occasione della finale secca di Coppa Italia Serie C tra Juventus U23 e Ternana.

Contestualmente durante lo stesso giorno si disputeranno i playout d’andata, mentre i turni di ritorno avverranno il 30 giugno.

Discorso diverso per i playoff, i quali saranno giocati a partire da mercoledì 1 luglio con la finale fissata al 22 luglio.

A tal proposito, la griglia dei playoff e playout sarà stabilita in base all’attuale posizionamento dei club in classifica.

Secondo un comunicato della FIGC, ai playoff parteciperanno le squadre classificatesi dal secondo al decimo posto in ogni girone,

aggiungendosi anche la vincitrice della Coppa Italia Serie C.

Laddove una squadra decidesse di non giocare i playoff non subirebbe nessuna sanzione ma soltanto la sconfitta a tavolino della gara.

Nel caso in cui la suddetta squadra si trovasse in classifica secondo questi criteri, ai playoff accederebbe l’undicesima in classifica,

ovvero una tra Pistoiese e Vibonese appartenenti rispettivamente al Girone A (di cui fa parte la Juventus U23) e Girone C (di cui fa parte la Ternana).

In caso di sospensione dei playoff e impossibilità di recupero, verrebbe promossa in Serie B la migliore in classifica tra i tre gironi tra i club ancora in corsa ai playoff stessi.

Infine, le squadre promosse direttamente in cadetteria corrispondono alle tre prime in classifica nei rispettivi gironi, cioè Monza, Vicenza e Reggina.

In ottica retrocessioni, scenderanno in via diretta in Serie D le ultime in classifica in ogni singolo girone, ovvero Gozzano, Rimini e Rieti.

Per quanto concerne i playout, questi si svolgeranno tra le ultime quattro nei tre gironi, senza considerare per l’appunto i tre club sopra citati.

Ove non fosse possibile proseguire a causa dell’emergenza Covid-19, retrocederebbero in Serie D le ultime tre squadre dei tre gironi,

pur rimanendo validi i risultati già ufficialmente conclusi prima del momento della sospensione dei playout.

Dunque in casa Catania cresce la curiosità sull’eventuale partecipazione del club etneo ai playoff, attualmente sesto in classifica.

Se l‘esito dovesse essere positivo, il Catania incontrerebbe la Virtus Francavilla o la Vibonese, in base alla contestuale vittoria o sconfitta della Ternana in Coppa Italia Serie C.