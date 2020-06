Scontro violento tra auto a Paternò. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Conducenti e passeggeri in ospedale quattro giovani estratti dalle auto.

Scontro violento tra auto a Paternò

Scontro violento tra auto a Paternò. Poco dopo le 4 del mattino incidente frontale nel paese.

I vigili del fuoco di Catania sono intervenuti nella notte in soccorso per estrarre gli occupanti delle vetture coinvolte nel sinistro stradale.

L’incidente stradale è avvenuto in via Nazario Sauro a Paternò comune in provincia di Catania.

Due auto che procedevano in senso opposto, una Fiat 500 e una Tuxon, si sono scontrate frontalmente.

I pompieri hanno estratto dalle lamiere delle vetture i giovani conducenti e i rispettivi passeggeri.

Una volta messi insalvo consegnati al personale sanitario del 118, per le cure mediche e il successivo trasporto in ospedale.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.