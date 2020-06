Giustizia per George Floyd a Catania e Palermo. La protesta parte dagli Stati Uniti in quasi tutto il mondo fino a Catania e Palermo.

Giustizia per George Floyd a Catania e Palermo

Giustizia per George Floyd a Catania e Palermo. Piazza Duomo a Catania per dire no alla violenza. Anche Palermo si è unita al grido di dolore: “I can’t breathe”.

È un grido che risuona nel mondo per fermare l’odio razziale.

Mentre negli Stati Uniti ci sono rivolte armate, Catania e Palermo scelgono una dimostrazione in grande pace e fraternità.

Ieri pomeriggio in piazza Università a Catania e in piazza Politeama a Palermo molti hanno deciso di manifestare chiedendo giustizia per George Floyd.

L’afroamericano soffocato a Minneapolis durante un arresto il 25 maggio scorso da un agente di polizia bianco e da tre suoi colleghi.

Gli organizzatori catanesi affermano:

«Vogliamo che George Floyd e tutte le vittime del suprematismo bianco statunitense abbiano verità e giustizia!»

«La violenza della polizia verso gli afroamericani è un fatto strutturale negli Usa».

«I dati sono davvero impressionanti, incomparabili a qualsiasi nazione “civile”. Parliamo di migliaia di morti per mano della polizia».

Aggiungono:

«Difficile trovare un afroamericano negli Usa che non abbia avuto un parente, un amico, un conoscente ucciso o abusato dalla polizia. La quale, nel 99% dei casi non subisce conseguenze».

Per chi protesta non è solo una questione che riguarda gli Usa continuano i manifestanti:

«Non serve arrivare negli Stati Uniti per scontrarsi con il razzismo istituzionale se vivi in un paese che non regolarizza vite umane nemmeno dinanzi ad una pandemia globale».

I manifestanti a Palermo ricordano “Black lives matter” a suffragio di George Floyd e contro il razzismo e Scrivono:

«Le proteste che in questo momento attraversano gli Stati Uniti devono diventare un invito anche a riprendere la lotta nei nostri territori e lottare contro questo sistema per tornare a respirare».