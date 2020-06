Cessione Catania, SIGI attende bando. Attraverso i suoi canali social, Fabio Pagliara ribadisce l'interesse della S.I.G.I. Spa verso il club etneo. Proposta d'interesse da presentare al Tribunale, si attende il bando.

Cessione Catania, SIGI attende bando

Cessione Catania, SIGI attende bando. Sebbene siano giorni decisivi sul fronte della cessione del club di via Magenta, la S.I.G.I. Spa prosegue con la trattativa.

Infatti, se da un lato il Calcio Catania ha presentato la relazione al Tribunale sull’offerta della Cordata locale capitanata da Fabio Pagliara,

dall’altro si attende l’inizio di una procedura competitiva tra le due parti affinché si concretizzi un cambio di proprietà in casa Catania.

In queste ultime proprio Fabio Pagliara è intervenuto attraverso i suoi canali social specificando l’attuale posizione della S.I.G.I. Spa nell’affare con la diligence etnea.

Lo stesso Pagliara avrebbe dichiarato che la società in questione si farà avanti dinnanzi al Tribunale mediante un bando ad hoc, come previsto per legge.

Inoltre Pagliara avrebbe evidenziato la “massima trasparenza” dell’asta pubblica in avvio, dovendosi comunque attendere il risvolto del Tribunale sulla proposta della S.I.G.I. Spa.

Queste le parole di Fabio Pagliara sui suoi canali social:

“Rompo la consegna del silenzio solo per tacitare le mille voci che circolano, ad arte probabilmente,

e che contribuiscono solo ad alimentare confusione e disagio per tifosi e appassionati”.

“La Sigi è pronta a presentare la propria proposta al Tribunale quando verrà chiesto, a norma di legge, attraverso un bando”.

Prosegue Pagliara:

“Sembra questa la strada verso la quale si sta andando e ne siamo lieti,

perché un’asta pubblica non può che essere un elemento di chiarezza e garantirebbe la massima trasparenza”.

E precisa:

“Sarà il Tribunale, in quel caso, a verificare la nostra proposta e la relativa documentazione e dire se sarà la migliore, l’unica o la più adeguata,

per salvare il Catania dal fallimento e garantire un piano industriale pluriennale credibile”.

Conclude Pagliara:

“Abbiamo lavorato per avere (e dare) ogni garanzia, economica e strutturale, perché questo gruppo di imprenditori potesse salvare la matricola,

e rilanciare il calcio professionistico a Catania”.

“Ormai siamo ai titoli di coda: ci auguriamo che la procedura venga avviata prima possibile, così nessuno avrà più alibi o potrà alimentare incomprensioni”.

“Noi siamo pronti”.