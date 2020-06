Stando a un comunicato ufficiale FIGC, grazie al Fondo Salva Calcio le serie calcistiche minori percepirebbero importanti aiuti economici. Alla Lega Pro ausili fino a 5 milioni di euro.

FIGC istituisce “Fondo Salva Calcio”

FIGC istituisce “Fondo salva calcio”. Mentre si pensa a riprendere le attività sportive in totale sicurezza, nel mondo del calcio arriva un provvedimento importante.

Nello specifico, in queste ultime ore la FIGC ha formalizzato la nascita del “Fondo Salva Calcio”, un supporto economico rivolto ai club di Serie B, Lega Pro e Serie D,

ovvero ai club di quelle categorie più in giù rispetto alla Serie A, le stesse che hanno avvertito maggiormente la crisi dell’emergenza Covid-19,

nonchè alle società di calcio femminile.

Il Fondo in questione ammonterebbe a un totale complessivo di 21 milioni e 700 mila euro da ripartire tra le diverse leghe sopra citate.

Scendendo nel dettaglio, ai club di Serie B, Lega Pro e Dilettanti spetterebbero ausili economici fino a 5 milioni di euro.

Inoltre i calciatori e i membri dello staff tecnico delle stesse società percepirebbero fino a 3 milioni di euro grazie al Fondo di Solidarietà loro riservato.

Discorso diverso invece per le società di calcio femminile, alle quali la FIGC riserverebbe fino a 700 mila euro in vista della ripresa del campionato attuale.

Sebbene la Federcalcio abbia ufficializzato la proposta del Fondo Salva Calcio, l’approvazione finale verrà discussa durante il Consiglio Federale in programma lunedì 8 giugno.

Sul merito Gabriele Gravina, presidente della FIGC nonchè proponente di partenza, ha focalizzato l’attenzione sul carattere innovativo della proposta.

Queste le sue parole:

“È un’iniziativa che non ha precedenti e rappresenta una grande assunzione di responsabilità che la FIGC prende in favore del sistema calcio nel suo complesso”.

“Si tratta di uno stanziamento diretto la cui entità fungerà sicuramente da volano per la ripresa”.

Non sono mancate le dichiarazioni di Umberto Calcagno, vicepresidente dell’AIC, il quale ha palesato la sua contentezza sul Fondo Salva Calcio.

Secondo quanto affermato ai microfoni ANSA, per Calcagno si tratterebbe di una maggiore tutela nei confronti dei tesserati di Serie C che vogliano accedere alla cassa integrazione.

Inoltre, secondo il vicepresidente AIC, il Fondo andrebbe a coprire “tutta la differenza dello stipendio, fino ai 50 mila euro lordi, che sono grossomodo 2.500 euro netti”.

Queste le parole di Umberto Calcagno:

“Finalmente abbiamo tradotto all’atto pratico lo stanziamento di 6 milioni da parte della Figc, ai quali va aggiunto il milione da noi già deliberato”.

“Si tratta di un primo stanziamento che metterà in sicurezza 2 mila tesserati della Serie C, in pratica tutti quelli che accedono alla Cassa integrazione”.

Specifica Calcagno:

“Noi oggi abbiamo messo in sicurezza il 70%, ossia la parte più debole del nostro sistema”.

E conclude:

“E’ una cosa non di poco conto, questi soldi distribuiti serviranno anche alla parte apicale del dilettantismo”.

“La Figc ci ha assicurato ulteriori stanziamenti, in modo da dare un ristoro anche ai dilettanti”.