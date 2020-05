Lega Pro, si discute sulla ripresa. Dopo la riunione del Direttivo di Lega Pro cui ha partecipato il presidente FIGC Gravina, in Serie C si progetta lo svolgimento dei playoff su base volontaria e playout.

Lega Pro, si discute sulla ripresa

Lega Pro, si discute sulla ripresa. Recentemente è avvenuta la riunione del Consiglio Direttivo di Lega Pro in merito alla ripresa del campionato di Serie C.

Un tema tanto discusso quanto ancora incerto che ha visto la netta contrapposizione tra la FIGC, incline all’applicazione del protocollo sanitario,

e la stessa Lega Pro, contraria al suddetto protocollo per via degli oneri economici che i sessanta club dovrebbero subire, criticando così la riapertura della stagione 2019/20.

Sebbene il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora avesse già indirizzato la ripresa delle attività sportive al 20 giugno, la linea della Lega Pro non cambia.

Tuttavia, durante l’ultimo Consiglio Direttivo, il presidente della FIGC Gabriele Gravina sarebbe intervenuto proponendo una soluzione intermedia.

Infatti Gravina, nel rispetto dell’art.218 del Decreto “Rilancio”, sarebbe disponibile ad applicare eventuali deroghe ad hoc al prosieguo e alla conclusione del campionato,

pur tuttavia escludendo categoricamente una “riforma dei campionati”, riforma che invece sarebbe lecito adottare nell’ambito della stagione 2021/22.

Ciononostante, la Lega Pro avrebbe ribadito l’incapacità alla Federcalcio di giocare le gare rimanenti entro il 20 agosto, termine di chiusura del campionato.

A tal proposito, secondo tuttoc.com, la stessa Lega Pro potrebbe avanzare un progetto alternativo in merito alla ripresa della Serie C.

Il progetto in questione prevederebbe, in caso di miglioramento dell’emergenza Covid-19, lo svolgimento dei playoff su base volontaria e dei playout.

Inoltre, nel caso in cui una squadra decida di non partecipare ai playoff, le sarà assegnata la sconfitta a tavolino e il passaggio del turno all’avversario.

Resterebbero ad ogni modo ferme le promozioni in Serie B di Monza, Vicenza e Reggina prime in classifica,

e le retrocessioni in Serie D di Gozzano e Rimini rispettivamente per il Girone A e il Girone B, e di Rende, Bisceglie e Rieti per il Girone C.

Nel frattempo, si attendono ulteriori aggiornamenti in vista del prossimo Consiglio Federale in programma lunedì 8 giugno.