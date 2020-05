Coronavirus Sicilia, 3.440 positivi. 2 casi in più di ieri su quasi 3.500 tamponi diminuiscono i contagiati, aumentano i guariti.

Coronavirus Sicilia, 3.440 positivi. 2 casi in più di ieri su quasi 3.500 tamponi eseguiti.

Secondo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 15 di oggi,

dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 145.979 (+3.463 rispetto a ieri),

su 125.340 persone: di queste sono risultate positive 3.440 (+2), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.137 (-8), 2.031 sono guarite (+10) e 272 decedute (0).

Degli attuali 1.137 positivi, 74 pazienti (-6) sono ricoverati – di cui 7 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.063 (-2) sono in isolamento domiciliare.

Ecco la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 35 (0 ricoverati, 105 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 18 (3, 144, 11); Catania, 445 (28, 529, 98); Enna, 16 (1, 378, 29);

Messina, 274 (25, 234, 57); Palermo, 299 (16, 244, 35); Ragusa, 18 (0, 72, 7); Siracusa, 17 (1, 205, 29); Trapani, 15 (0, 120, 5).

Calano di poco i contagiati in Italia.

Lieve calo dei nuovi positivi in Italia: sono ora 232.248 i contagiati totali, 516 più di ieri, quando se ne erano registrati 593.

In Lombardia sono 354 in più (ieri 382) pari al 68,6% dell’aumento odierno in Italia. Ci sono 5 regioni a zero contagi:

Abruzzo, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria e Basilicata, oltre alla provincia di Bolzano.

Sono 87 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto alle 70 di ieri.

In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 38, mentre ieri erano state 20. I morti a livello nazionale salgono così a 33.229.

Salgono invece a 152.844 i guariti e i dimessi, con un incremento rispetto a ieri di 2.240. Giovedì l’aumento era stato di 3.503.