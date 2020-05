Auto smantellata a Catania, 4 arresti. Agenti della polizia di Catania trovano Nissan Qashqai completamente smontata. Tutti fermati.

Auto smantellata a Catania, 4 arresti. La Polizia stradale di Catania, ieri pomeriggio fermate quattro persone per riciclaggio di un’auto rubata.

La vettura rubata tra il 25 e il 26 maggio scorso.

Fermati i pregiudicati Andrea Caruso, di 38 anni, Salvatore Coco, di 34 anni, Domenico Scaravilli, di 32 anni, e di Angelo Vinci, di 33 anni, incensurato.

Gli agenti, durante un controllo nel quartiere Picanello, precisamente in via Galatioto,

hanno notato un autocarro adibito a noleggio entrare frettolosamente all’interno di un’area privata recintata in passato utilizzata per nascondere auto rubate.

I poliziotti hanno posto sotto controllo l’ingresso del deposito, chiuso da un cancello in ferro che non permetteva di notare cosa vi fosse dentro.

Hanno proceduto con un servizio di osservazione a distanza dai tetti dei palazzi vicini.

Così hanno constatato che nell’area in questione, composta da un cortile adiacente a un piccolo deposito,

quattro persone intenti a lavorare a qualcosa che sembrava il telaio di un’auto, per poi caricarlo nell’autocarro visto entrare poco prima.

Uno dei quattro, Andrea Caruso, è uscito e si è allontanato a piedi, i poliziotti lo hanno subito bloccato.

Poco dopo fermati anche gli altri tre usciti a bordo dell’autocarro.

Sul mezzo, risultato a noleggio, trovata la scocca di un’auto che si presentava del tutto “cannibalizzata”.

Infatti, smontate tutte le sue parti (motore, sedili, tappezzeria, vetri e carrozzeria).

All’interno del mezzo vi era la carrozzeria appartenente a una Nissan Qashqai rubata nella notte tra il 25 e il 26 maggio.

La banda trasportava la scocca dell’auto in un luogo sicuro per farlo sparire definitivamente, insieme alle targhe del mezzo, trovate piegate e nascoste sempre all’interno del camion.

Nel deposito, appoggiati sulle pareti, quasi tutti i pezzi mancanti del veicolo ad esclusione del motore, probabilmente già consegnato a qualche ricettatore.

Nel corso di ulteriori indagini per trovare il motore mancante scoperta un’area adibita a officina meccanica a Macchia di Giarre (Ct).

All’interno di quest’ultima il trentenne S. M. L. trovato in possesso non solo del motore in questione ma di altri 4 di altrettanti veicoli rubati a Catania nei mesi scorsi.

Subito è scattata la denuncia.

Sono in corso ulteriori indagini per individuare gli altri soggetti della “filiera” dei furti e del riciclaggio degli automezzi.

Caruso, Coco e Scaravilli tradotti nella casa circondariale di Piazza Lanza a Catania, mentre Vinci, in quanto incensurato, posto agli arresti domiciliari.