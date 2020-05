Coronavirus Sicilia, gli infetti sono 3.438. Nelle ultime 24 ore si registrano 3 casi in più di ieri, nessun decesso. Il dettaglio per province.

Coronavirus Sicilia, gli infetti sono 3.438. I contagiati nell’isola sono 3 in più di ieri.

Secondo quadro riepilogativo della situazione nell’isola, aggiornato alle ore 15 di oggi,

dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 142.516 (+2.221 rispetto a ieri),

su 122.600 persone: di queste sono risultate positive 3.438 (+3), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.145 (-173), 2.021 sono guarite (+176) e 272 decedute (0).

Degli attuali 1.145 positivi, 80 pazienti (-3) sono ricoverati – di cui 8 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.065 (-170) sono in isolamento domiciliare.

Ecco la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 38 (0 ricoverati, 102 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 18 (3, 144, 11); Catania, 446 (29, 528, 98); Enna, 15 (1, 378, 29);

Messina, 275 (26, 233, 57); Palermo, 300 (18, 243, 35); Ragusa, 18 (0, 72, 7); Siracusa, 21 (3, 201, 29); Trapani, 14 (0, 120, 5).

Cinque contagi in provincia di Trapani.

L’Asp di Trapani rende noto un bollettino diverso dal previsto che parla di un totale casi attuali positivi 5 (il dato è al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti:

Castelvetrano2; Calatafimi-Segesta1; Trapani 0; Valderice 0; Alcamo 0; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 0;

Castellammare del Golfo 0; Erice 0; Gibellina 0; Marsala 1; Mazara del Vallo 1; Paceco 0; Salemi 0.

In particolare il paziente di Castelvetrano si trova in Covid hotel San Paolo a Palermo;

a Marsala manifesti 2 casi importati, pazienti asintomatici di rientro rispettivamente da Verona e dalle Marche,

in quarantena dal 9 maggio (data dei rispettivi rientri) che ripeteranno i test non prima di 7 giorni.

A Calatafimi Segesta il paziente era ricoverato a Villa Maria Eleonora di Palermo dove ha contratto la malattia durante il ricovero,

successivamente trasferito in Covid hospital a Partinico e infine condotto al domicilio in attesa di completa negativizzazione.

infine a Mazara del Vallo vi è un soggetto totalmente asintomatico risultato positivo fuori provincia e posto in isolamento per quarantena nel proprio domicilio.

L’Asp di Trapani ha attivato tutte le necessarie procedure di monitoraggio previste dal protocollo.

Nel complesso i pazienti in isolamento domiciliare obbligato sono 4; il totale dei tamponi effettuati 9.515 e,

i test sierologici su personale sanitario 5.482 con un risultato di zero ricoveri, 5 decessi totali e 119 guariti e dimessi.

Sale il livello del contagio in Italia.

In Italia, però, salgono i nuovi positivi: ora sono 231.732 i contagiati totali, 593 più di ieri quando se ne erano registrati 584.

Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia sono 382 in più (ieri 384) pari al 64,4% dell’aumento odierno in Italia.

Ci sono quattro regioni a zero contagi: Umbria, Sardegna, Calabria e Basilicata.

Le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia sono 70, in calo rispetto alle 117 di ieri.

In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 20, mentre ieri erano state 58.

I morti a livello nazionale salgono così a 33.142.

Otto regioni – Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e Trentino Alto Adige – non fanno registrare vittime.

Sono invece saliti a 150.604 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.503.

Mercoledì l’aumento era stato di 2.443.