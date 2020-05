Calcio Catania riceve deferimento FIGC. La società ufficializza il deferimento nei confronti del Calcio Catania, reo di non aver retribuito a giocatori e tesserati gli emolumenti di gennaio e febbraio entro il 16 marzo.

In queste ultime ore è stata ufficializzata una decisione incisiva da parte della FIGC in casa Catania.

Proprio la Federcalcio avrebbe deferito il club etneo, reo di non aver adempiuto al pagamento degli emolumenti dei calciatori risalenti a gennaio e febbraio.

Emolumenti che, come affermato nei giorni passati, dovevano essere retribuiti entro il 16 marzo.

Una scelta, quella della FIGC, che rischia di aggravare ulteriormente la situazione del Catania sotto il profilo agonistico.

Infatti, a seguito del suddetto provvedimento, la squadra rossazzurra potrebbe subire due punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso.

Il deferimento non colpirebbe solo il Calcio Catania ma anche Giuseppe Di Natale, ex amministratore delegato etneo, e Davide Franco, ex presidente del club siciliano.

La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale della FIGC in merito al deferimento anche di Trapani e Siena per le stesse motivazioni.

Questo il comunicato:

“Il Procuratore Federale a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Trapani (Serie B) per non aver pagato,

entro il termine del 16/03/2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di febbraio 2020,

e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati”.

Prosegue il comunicato:

“Deferiti inoltre i dirigenti del club siciliano Giuseppe Pace, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Monica Pretti, Consigliere Delegato”.

Al centro del provvedimento anche il Calcio Catania:

“Deferiti altri due club in Lega Pro, il Catania e il Siena, per non aver corrisposto, entro il 16 marzo 2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti,

e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2020,

e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati”.

Conclude il comunicato:

“Deferiti inoltre i dirigenti Giuseppe Di Natale e Davide Franco (Catania); Anna Durio (Siena)”.