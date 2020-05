Trattativa Sigi-Catania, ecco l'organigramma. Nel caso in cui l'acquisizione dovesse andare a buon fine la composizione dell'organigramma dirigenziale del Catania.

Trattativa Sigi-Catania, ecco l’organigramma

Trattativa Sigi-Catania, ecco l’organigramma. La Sport Investiment Group Italia (Sigi) Spa attraverso un comunicato,

rende noto che l’assemblea dei soci ha deliberato l’aumento del capitale sociale da 55 mila euro a 5 milioni di euro,

condizionato all’acquisizione del Catania Calcio.

A poco più di 24 ore dalla formazione della Spa, sono già otto i nuovi imprenditori che hanno chiesto di poter far parte della Sport Investiment Group Italia.

L’assemblea dei soci ha anche deliberato la composizione dell’organigramma dirigenziale del Catania,

nel caso in cui l’acquisizione dovesse andare a buon fine.

L’organigramma della Sigi, acronimo della Spa appena nata, oltre ai nomi già noti di Fabio Pagliara,

attuale segretario generale della Fidal, e Maurizio Pellegrino, ex calciatore e tecnico rossazzurro,

ambedue figure di riferimento del Comitato promotore per l’acquisto del Catania che ha lasciato il posto alla nuova società per azioni,

si evidenziano due profili ai quali sarebbe affidata l’area tecnica:

Massimo Mauro, ex calciatore (Juventus e Napoli tra le sue squadre) e commentatore televisivo e Vincenzo Guerini,

già allenatore del Catania in C1 nella stagione 2000-2011 (conclusa portando gli etnei alla finale dei play off) e in B nella stagione 2002-2003.

Nel dettaglio i componenti di Sport Investiment Group Italia SpA:

Presidente, Fabio Pagliara; Vice Presidente, Girolamo Di Fazio; Vice Presidente Vicario, Antonio Paladino;

Amministratore delegato, Carmelo Munzone; Amministratore delegato, Sergio Arena;

Presidente Consiglio di amministrazione, Angelo Maugeri; Consigliere, Stefania Baudo; Consigliere, Fabio Lattanzi;

Consigliere, Nicola Le Mura; General Manager, Maurizio Pellegrino; Area Sportiva, Massimo Mauro e Vincenzo Guerini;

Business and Develpment Manager, Davide Lenarduzzi; Event Organizer, Sebastiano La Ferlita; Ufficio Stampa, Futura Production;

Rapporti con il territorio, Salvatore Cambria; Rapporti con il personale, Francesco Laudani;

Consulenza contabile fiscale e lavoro, Professionisti Doc Srl; Ufficio Legale, Giuseppe Augello e Giovanni Ferraù;

Responsabile relazioni società e tifosi, Giuseppe Rapisarda; Ufficio Stampa SIGI – Futura Production.