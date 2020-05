FIGC delibera ripresa Serie A, B e Lega Pro. Nella giornata odierna il Consiglio Federale della FIGC ha decretato la riapertura dei campionati professionistici da concludere entro il 20 agosto, ma ancora è da decidere la data della ripresa. Stop definitivo invece per le competizioni dilettantistiche.

FIGC delibera ripresa Serie A, B e Lega Pro. Nella giornata odierna si è tenuto il Consiglio Federale della FIGC.

Al centro del dibattito la ripresa dei campionati professionistici e dilettantistici sui quali i verdetti sono stati differenti.

Infatti, per quanto concerne i primi, la Federcalcio ha approvato la riapertura della stagione 2019/20 da terminare entro il 20 agosto.

Nello specifico, spetterà al Consiglio Federale applicare i “criteri di definizione” di svolgimento delle attività sportive in caso di un nuovo arresto.

Tra questi spiccano la possibilità di giocare playoff e playout al fine di determinare promozioni e retrocessioni dei campionati interessati.

Nell’ipotesi di blocco indefettibile, invece, verrebbero applicati “oggettivi coefficienti correttivi” in considerazione dei gironi del campionato e dal numero di gare affrontate dai club.

Discorso diverso per le competizioni dilettantistiche per le quali il Consiglio Federale della FIGC ha decretato lo stop definitivo.

La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale della Federcalcio.

Queste le parole del comunicato:

“In ossequio al principio del merito sportivo quale caposaldo di ogni competizione agonistica, come previsto dal CIO e dal CONI,

e in conformità alle disposizioni emanate dalla FIFA e dalla UEFA nelle scorse settimane, nonché a seguito della pubblicazione dell’art. 218 bis del cosiddetto ‘Decreto Rilancio’,

la FIGC ha espresso la volontà di riavviare e completare le competizioni nazionali professionistiche,

fissando al 20 agosto la data ultima di chiusura delle competizioni di Serie A, B e C”.

Ipotesi di nuova sospensione delle attività sportive:

“Precedentemente al riavvio dell’attività agonistica sarà competenza del Consiglio Federale determinare i criteri di definizione delle competizioni,

laddove, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le stesse dovessero essere nuovamente sospese, secondo i principi di seguito indicati:

individuazione di un nuovo format (brevi fasi di playoff e playout al fine di individuare l’esito delle competizioni ivi incluse promozioni e retrocessioni; in caso di definitiva interruzione,

definizione della classifica anche applicando oggettivi coefficienti correttivi che tangano conto della organizzazione in gironi e/o del diverso numero di gare disputate dai Club,

e che prevedano in ogni caso promozioni e retrocessioni”.

In merito ai campionati dilettantistici, conclude il comunicato:

“Per quanto concerne, invece, l’attività dilettantistica, ivi compresa quella femminile fino alla Serie B,

valutate le condizioni generali e l’eccezionale situazione determinatasi a causa dell’emergenza Covid-19,

il Consiglio ha deliberato di interrompere definitivamente tutte le competizioni, rinviando ad altra delibera i provvedimenti sugli esiti delle stesse competizioni”.

La decisione del Consiglio Federale della FIGC non ha ottenuto un riscontro positivo da parte di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro.

Sul punto Ghirelli, dichiaratosi deluso, avrebbe focalizzato l’attenzione sulla difficoltà a salvaguardare la salute dei tesserati di Serie C,

ribadendo anche il parere negativo fornito dai medici sportivi in merito a un’eventuale ripresa del campionato.

Infine il presidente della Lega Pro, auspicando una riforma della cultura del calcio, avrebbe considerato il protocollo sanitario un ostacolo per le squadre della terza serie calcistica.

Queste le parole di Ghirelli sul sito ufficiale della Lega Pro:

“Devo parlare il linguaggio della verità: quello che è uscito dal Consiglio federale non mi soddisfa per nulla”.

“La Serie C ha una sua evidente specificità nel campo professionistico, altrimenti non si capirebbe perché ci sono A, B ed appunto Serie C”.

Puntualizza Ghirelli:

“Noi non siamo in grado di tornare a giocare, ce lo hanno detto anche i sessanta medici sociali, dovevamo fare gli ipocriti e non parlare il linguaggio della verità?”.

“Il calcio va veramente riformato nella sua cultura”.

E conclude:

“Noi non siamo in grado di assicurare la certezza delle misure per salvaguardare la salute”.

“Quello che si sa del nuovo protocollo ci porta a dire che sarà ancora più dura per i nostri club”.