Coronavirus Sicilia, sono 3.411 i positivi. Sono 8 in più di ieri i contagiati. Positivi in calo, seppur di una sola unità, e la tendenza è stazionaria.

Dall’inizio dei controlli nel corso dell’emergenza coronavirus in Sicilia, i tamponi effettuati sono stati 123.573 (+1.533 rispetto a ieri), su 110.205 persone:

di queste sono risultate positive 3.411 (+8), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.523 (-1), 1.620 sono guarite (+9) e 268 decedute (0).

Degli attuali 1.523 positivi, 129 pazienti (-8) sono ricoverati – di cui 11 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.394 (+7) sono in isolamento domiciliare.

Ecco i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola:

Agrigento, 43 (0 ricoverati, 97 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 50 (6, 109, 11); Catania, 628 (37, 338, 97); Enna, 67 (6, 325, 29);

Messina, 291 (35, 215, 56); Palermo, 364 (36, 172, 34); Ragusa, 30 (2, 60, 7); Siracusa, 33 (7, 187, 28); Trapani, 17 (0, 117, 5).

In Italia diminuiscono ancora i contagi.

In Italia, mai così bassa la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati: con 665 nuovi contagi su 67.195 test effettuati nelle ultime 24 ore si tratta dello 0,98%.

Meno di un infettato dal coronavirus ogni 100 tamponi.

Se si escludono i casi di tamponi ripetuti, oltre il 40% del totale, e si valutano solo i nuovi casi testati,

la percentuale sale all’1,7%, comunque su livelli minimi (il 26 aprile era al 9,6%).

Sono 161 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore.

In totale i morti salgono così a 32.330. Ieri l’aumento era stato di 162. I malati sono 62.752 i malati, 2.377 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.424.

Sono saliti a 132.282 i guariti e i dimessi, con un incremento rispetto a ieri di 2.881. Martedì l’aumento era stato di 2.075.

In totale in Italia i contagiati sono 227.364, rispetto a ieri 665 in più. Di questi 85.775 in Lombardia, che ne fa registrare 294 più di ieri.

Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Ieri l’incremento nazionale era stato di 813.

Quattro regioni e una provincia autonoma non fanno registrare nuovi casi: Umbria, Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e Provincia autonoma di Bolzano.