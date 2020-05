Coronavirus Sicilia, 3.403 gli infetti. Sono 8 i nuovi casi più di ieri. diminuiscono ancora i ricoveri. Tanti tamponi, pochi contagi. Il dettaglio per provincia.

Coronavirus Sicilia, 3.403 gli infetti. Sempre meno ricoveri e sempre più guariti. Effettuati molti tamponi e riscontrati pochi contagi.

Si mantiene su numeri confortanti l’emergenza coronavirus in Sicilia, secondo i dati aggiornato alle 15 di oggi (19 maggio).

Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 122.040 (+3.181 rispetto a ieri), su 109.195 persone: di queste sono risultate positive 3.403 (+8),

mentre attualmente sono ancora contagiate 1.524 (-15), 1.611 sono guarite (+22) e 268 decedute (+1).

Degli attuali 1.524 positivi, 137 pazienti (-13) sono ricoverati – di cui 12 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.387 (-2) sono in isolamento domiciliare.

Ecco la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 44 (0 ricoverati, 96 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 50 (6, 109, 11); Catania, 629 (41, 336, 97);

Enna, 67 (6, 325, 29); Messina, 294 (39, 210, 56); Palermo, 361 (36, 172, 34); Ragusa, 30 (2, 60, 7); Siracusa, 32 (7, 186, 28); Trapani, 17 (0, 117, 5).

Ex zone rosse verso contagi zero.

In una delle principali ex zone rosse dell’isola, Troina in provincia di Catania, verso contagi zero ed è una buona notizia.

Il dato del calo è confermato dalla dirigenza della stessa struttura che ospita persone fragili dove il covid-19 aveva creato numerosi problemi.

l’epidemia si era diffusa trovando facile terreno proprio nei pazienti ricoverati e spesso immunodepressi.