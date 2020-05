Calcio Catania, Sindaco incontra Comitato. Pogliese sostiene la Cordata sperando in una maggiore apertura alla trattativa della società di via Magenta.

Calcio Catania, Sindaco incontra Comitato. Stamane il primo cittadino ha ricevuto a palazzo degli elefanti Maurizio Pellegrino,

segretario del Comitato promotore.

L’incontro è avvenuto tra il sindaco catanese Salvo Pogliese e Sergio Parisi, assessore allo Sport.

Nel corso della giornata i partecipanti hanno manifestato le proprie intenzioni in merito alla cessione del Calcio Catania,

senza dimenticare le relative tempistiche da rispettare.

Nello specifico, Pellegrino avrebbe ribadito che domani il Comitato costituirà una società SPA che presenterà un’offerta ufficiale a Finaria.

Società SPA che, stando a quanto dichiarato dal segretario del Comitato promotore, sarà composta da membri locali.

Inoltre lo stesso Pellegrino avrebbe aggiunto che da quel momento sarà possibile conoscere l‘identità degli imprenditori interessati al club etneo.

Queste le parole di Pellegrino:

“Domani costituiremo come già anticipato l’S.p.a., verranno fuori i nomi degli imprenditori che sono prevalentemente del territorio”.

“Potremmo presentare l’offerta anche subito dopo la costituzione della società”.

Sul provvedimento del Tribunale di Catania il 25 maggio:

“Noi proseguiamo per la nostra strada, stiamo lavorando da 6 mesi, le regole vanno rispettate,

credo però che la risposta del club avverrà in tempi brevi”.

Per quanto concerne la posizione dell’amministrazione comunale,

il sindaco Pogliese ha confermato la volontà di sostenere la Cordata in questione sul fronte della vendita della società etnea.

In particolar modo Pogliese avrebbe focalizzato l’attenzione affiché la società di via Magenta offra maggiore disponibilità al Comitato promotore.

Sebbene la mossa della Procura di Catania abbia sollevato un polverone considerevole,

lo stesso Pogliese si è dichiarato speranzoso, offerta del Comitato congrua permettendo.

Salvo Pogliese ha dichiarato:

“Ho ribadito concreta vicinanza mia personale e dell’Amministrazione a questo progetto per salvare la storia della società rossazzurra”.

“Mi rendo conto che è necessaria un’assunzione di responsabilità della controparte per definire in tempi brevissimi una trattativa per il passaggio di proprietà”.

Passaggio di proprietà che:

“Insieme all’assessore Parisi auspichiamo ormai da parecchi mesi”.

Prosegue Pogliese:

“A Maurizio Pellegrino ho ribadito che non solo condivido e sostengo anche personalmente l’idea dell’azionariato diffuso,

ma che aiuterò il rafforzamento societario ricercando il supporto di imprenditori disponibili a un investimento”.

Chiosa sull’azionariato diffuso:

“I matrimoni si fanno in due, con il marito e la moglie: io farei da testimone e parteciperò a titolo personale nell’ambito dell’azionariato diffuso”.

Conclude Pogliese:

“Quello che ho percepito è grande passione nonché determinazione”.

“Ciò che mi auguro è che l’offerta sia adeguata e coerente all’obiettivo di continuità aziendale richiesto eventualmente dal Tribunale”.