Riapertura, presidente attende governo. Regioni aspettano le linee guida dal governo per indicare le modalità di riapertura

a tutte le attività che ripartiranno da domani mattina.

Nonostante le riunioni serrate, ancora nessun segnale.

Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, commenta su Facebook:

«nessuno vuole fare strappi, ma la gente inizia a non capire».

Continua Musumeci:

«Con tutti i presidenti di Regione italiani siamo tornati a riunirci adesso, a tarda notte, con il presidente del Consiglio Conte».

«Rivendichiamo il diritto di fare ripartire le attività economiche e iniziare il graduale ritorno alla normalità. Serve responsabilità».

«E chiediamo al governo centrale di recepire le nostre linee guida adottate da tutte le Regioni italiane. La mia ordinanza è già predisposta».

Al termine della riunione di stanotte con il premier Giuseppe Conte e i presidenti di regione sul Dpcm da varare, Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia,

lascia intendere che è solo questione di ore.

Dice Boccia:

«Nel corso della riunione di questa notte abbiamo svolto un lavoro intenso e molto utile per far ripartire il Paese in sicurezza».

«L’accordo, che riprende le linee guida delle Regioni per le ordinanze, sancisce ancora una volta la leale collaborazione tra regioni e governo».

«Ringrazio i presidenti per aver sempre ricercato una soluzione nell’interesse del Paese».

Poi conclude:

«Ci stiamo muovendo su un terreno nuovo e, spesso, serve da parte di tutti un’assunzione ulteriore di responsabilità».