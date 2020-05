Nessuna azienda texana per il Calcio Catania. Secondo quanto pubblicato in un articolo su meridionews.it, non ci sarebbe nessuna trattativa tra l'Apache Corporation, nome dell'impresa petrolifera texana in questione, e Finaria per la cessione del club etneo. Sotto i riflettori una firma falsa nella procura in mano al legale dell'azienda americana e identità fittizie al momento dell'incontro tra le parti.

Nessuna azienda texana per il Calcio Catania. Tutto fumo e niente arrosto. Così si potrebbe descrivere l’avvicinamento di una cordata texana al Calcio Catania.

Nello specifico, in queste settimane si è ipotizzata una nuova eventuale trattativa tra la società di via Magenta e un ignoto gruppo petrolifero ‘made in USA’.

Un fulmine a ciel sereno che ha sorpreso in modo tanto positivo quanto incerto l’ambiente di Catania nell’attesa di scoprire le sorti della squadra rossazzurra.

Senonchè in serata ogni supposizione su una negoziazione tra le parti è stata azzerata.

Inchiesta che, non solo avrebbe portato a galla una potenziale truffa nei confronti della società etnea, ma sarebbe anche culminata in una segnalazione alla procura.

Secondo un articolo su meridionews.it, l’avv. Lombardo avrebbe incontrato i legali di Finaria sulla base di una procura con la firma falsa del CEO di Apache Corporation,

nome del gruppo petrolifero texano pronto a offrire dieci milioni di euro alla società etnea.

Inoltre tra i presenti all’incontro sarebbe apparso anche il presunto “referente dell’Apache in Italia”, il “mister X” in incognito,

il quale, al momento di mostrare un documento d’identità, avrebbe risposto al nome di Stefano Rosini, classe 1967 originario di Grosseto.

Di lì a breve un’incongruenza tra le generalità nel documento d’identità e la somiglianza fisica che scaccia via ogni altro segnale di qualsivoglia trattativa.

Oltre a ciò, la stessa Apache Corporation avrebbe smentito ogni tipo di affare con l’Italia, come raccontato da “Unica Sport” nella diretta Facebook di ieri sera.

Dunque ad oggi soltanto la Cordata diretta da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino sembrerebbe l‘unica realtà in corsa per rilevare il club rossazzurro.

Ciononostante non sono da escludere colpi di scena ‘last minute’, tenendo comunque in considerazione i tempi per un cambio di proprietà in casa Catania.