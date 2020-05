Pagliara: "costituiremo società" - intervista. Il presidente del "Comitato promotore per l'acquisizione del Catania Calcio" Fabio Pagliara ai microfoni di informaSicilia fornisce ulteriori aggiornamenti in merito alla prossima costituzione di una società SpA che presenterà un'offerta ritenuta adeguata al club etneo. Lo stesso Pagliara esclude una concorrenza con potenziali acquirenti interessati alla società di via Magenta e un rallentamento nella stessa trattativa con il Calcio Catania.

Pagliara: “costituiremo società” – intervista. Come già annunciato nei giorni passati,

il contesto relativo alla cessione del Calcio Catania assume nuove sfaccettature.

Da un lato, infatti, il Comitato promotore coordinato da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino costituirà una società SpA a breve,

dall’altro, invece, nell’ambiente della provincia etnea si avverte grande curiosità in merito al gruppo imprenditoriale petrolifero texano interessato al club rossazzurro.

Ai nostri microfoni è intervenuto proprio Fabio Pagliara, membro di spicco del “Comitato promotore per l’acquisizione del Catania Calcio”.

Pagliara si augura che la società SpA del Comitato possa essere costituita entro una settimana, rimanendo così di pari passo con le tempistiche del caso.

Società SpA che, secondo il Segretario FIDAL, possiederebbe un “capitale sociale adeguato interamente versato di 5 milioni di euro” e che garantirebbe maggior sicurezza.

Lo stesso in merito vorrebbe adottare la pratica dell’azionariato popolare in modo tale da permettere l’ingresso nella SPA a più imprenditori interessati.

Sebbene non si sappiano i dettagli dell’offerta che la società SpA presenterà al club etneo, per Fabio Pagliara si tratterebbe di un’offerta ad ogni modo adeguata.

Stando a quanto affermato dal Segretario FIDAL, la soluzione del Comitato promotore,

per mantenere in vita il Calcio Catania ad oggi sembrerebbe quella più concreta.

Al di là del fatto che la società di via Magenta stia valutando opzioni diverse per il cambio di proprietà, Pagliara esclude una concorrenza con eventuali nuovi acquirenti,

pur specificando il carattere temporale entro il quale dovrebbe avvenire una negoziazione ed evitare il protrarsi dei tempi.

Queste le parole di Fabio Pagliara ai nostri microfoni:

“In questi giorni verrà costituità la SpA,

sono gli ultimi dettagli che stanno sbrigando i legali con i vari soci per poter costituire quella che sarà la società che materialmente farà un’offerta formale al Calcio Catania“.

Società per azioni vicina all’idea di azionariato popolare:

“La mentalità della SpA a cui stiamo pensando è far si che potrebbe diventare anche azionato popolare in generale;

è comunque aperta la possibilità di avere più soci in futuro”.

Prosegue Pagliara:

“Ci sarà una offerta che riteniamo sia congrua che darà al Calcio Catania la possibilità di scegliere in un tempo spereremo non troppo lungo”.

Su eventuali acquirenti interessati al club etneo:

“Se ci fosse il texano, il cinese, il francese, l’americano o lo sceicco che viene con un sacco di soldi, salva i posti di lavoro, salva la matricola e fa un bel progetto con una governance seria,

io penso che sarei anche contento, nel senso che è una soluzione buona per la città e per la società”.

E puntualizza:

“Crediamo che ci sia un problema di tempistica e quindi riteniamo che le scelte vadano fatte nei tempi giusti per consentire a chi subentra di programmare un lavoro,

perchè senno chiaramente tutto diventa sempre più complicato, specie in un’attività come quella che può sorgere in questo momento post covid-19″.

Conclude Pagliara:

“In questo momento siamo in una condizione in cui passeremo in qualche modo la palla al Calcio Catania con un’offerta pubblica che potrà essere valutata,

e dalla quale ci attendiamo una risposta che ci consenta di poter programmare.