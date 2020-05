Inps Inps Sicilia, quasi tutte evase pratiche Cig. Evase il 99% delle azioni. I dati dell’Inps regionale: via libera a oltre 30 mila richieste.

Inps Sicilia, quasi tutte evase pratiche Cig

Inps Sicilia, quasi tutte evase pratiche Cig. L’ufficio regionale dell’Inps ha diffuso i dati aggiornati riguardanti le prestazioni previste dal decreto “Cura Italia”.

Per quanto riguarda la Cassa integrazione in deroga, dalle statistiche risulta, che la Regione siciliana ha trasmesso all’Inps 13.973 decreti,

13.436 dei quali (cioè il 96,15% del pervenuto ed il 99,46% dei decreti effettivamente lavorabili) sono già stati autorizzati dall’Istituto.

Completano il quadro 416 decreti da annullare e 49 sospesi per un supplemento istruttorio;

il numero di lavoratori interessati è pari a 30.749 unità e le ore autorizzate sono oltre 6 milioni e 500 mila, per un totale di 52.796.480 euro.

Il direttore regionale dell’Inps, Maria Sandra Petrotta afferma:

«Desidero a riguardo sottolineare l’enorme sforzo che le strutture dell’Istituto stanno facendo, anche in Sicilia,

per rispondere in modo puntuale ed efficace alle richieste di prestazioni da parte di aziende e lavoratori».

Continua la Perrotta:

«L’ultima rilevazione evidenzia e conferma, infatti, una significativa ed innegabile capacità di risposta,

in termini di trattazione e celere definizione delle domande pervenute anche per quanto concerne la Cassa Integrazione Guadagni in deroga».

«Restavano, alle 20 di ieri sera soltanto 72 decreti da istruire (pari allo 0,51% del pervenuto) per i quali si procederà entro oggi alla prevista autorizzazione,

insieme ai decreti che perverranno nella giornata odierna».