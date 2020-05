Coronavirus Sicilia, 3.343 i contagiati. I positivi sono quattro in più rispetto a ieri. La curva verso lo zero, Effettuati tanti tamponi e pochissimi malati in più.

Coronavirus Sicilia, 3.343 i contagiati. I positivi sono quattro in più rispetto a ieri. Soltanto 4 nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore.

Ecco il quadro aggiornato alle 15 di oggi (12 maggio).

Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 105.017 (+1.883 rispetto a ieri), su 94.034 persone: di queste sono risultate positive 3.343 (+4),

mentre attualmente sono ancora contagiate 1.911 (-151), 1.171 sono guarite (+151) e 261 decedute (+4).

Degli attuali 1.911 positivi, 249 pazienti (-38) sono ricoverati – di cui 15 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.662 (-113) sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento 67 (0 ricoverati, 69 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta 98 (13, 53, 11); Catania 679 (59, 273, 95);

Enna 225 (32, 167, 29); Messina 354 (63, 151, 53); Palermo 376 (55, 37, 33); Ragusa 37 (4, 50, 7); Siracusa 53 (21, 159, 27); Trapani 22 (2, 112, 5).

A Villafrati la sedicesima vittima.

Un’altra anziana risultata positiva al Covid 19 che si trovava nella Rsa di Villafrati è morta all’ospedale di Partinico.

Salgono così a 16 le vittime nella struttura dove si è sviluppato un focolaio con 74 contagiati, di cui 24 dipendenti e 50 ospiti. L’anziana di 86 anni era originaria di Misilmeri.

Deceduta 68enne a Messina.

Un uomo di 68 anni già affetto da altre patologie e risultato positivo al Covid-19 è morto nel Policlinico a Messina dove era ricoverato.

Dall’inizio dell’emergenza in città e provincia sono 53 in totale i decessi di persone contagiate. Mentre i guariti dal virus pandemico restano invece complessivamente 151, di cui 38 erano in isolamento domiciliare.

In Italia ancora 172 decessi.

In Italia le vittime per coronavirus in Italia sono salite a 30.911, con un incremento di 172 in un giorno. Il dato è stato reso noto dalla protezione civile. Ieri l’aumento dei morti era stato di 179.

Dopo giorni in calo, torna a crescere l’incremento dei contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti.

Attualmente sono 221.216, con un incremento rispetto a ieri di 1.402. Ieri l’aumento era stato di 744.

Nell’aumento vanno però considerati 419 casi della Lombardia che, sottolinea il Dipartimento della protezione civile comunica:

«Si tratta di casi riferiti alle settimane precedenti e non alle ultime 24 ore».

I pazienti guariti dal Covid 19 in Italia sono 109.039, con un incremento di 2.452 rispetto a ieri. Lunedì l’incremento era stato di 1.401.

Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva: sono 952 i pazienti, 47 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 28.

Di questi, 322 sono in Lombardia, 19 meno di ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 12.865, con un decremento di 674 rispetto a ieri.

Sono invece 67.449 le persone in isolamento domiciliare, 501 in meno rispetto a ieri.